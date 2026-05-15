Cloud Optimization

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降低云计算的成本和复杂性，跨多云环境运行应用程序，并为用户提升可用性与性能。

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消除组件重复现象。平衡工作负载的性能和成本。

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为您的内容部署高效的缓存层，帮助减少流向源站服务器的流量。

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借助智能负载平衡，优化应用性能并避免中断。

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