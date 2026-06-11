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Cloud Optimization

Senken Sie die Kosten und Komplexität von Cloud-Computing, betreiben Sie Anwendungen in mehreren Clouds und verbessern Sie die Verfügbarkeit sowie die Performance für Ihre Nutzer.

Mit Experten sprechen

Cloud-Services optimieren, digitale Erlebnisse verbessern

Reduzierte Speicherkosten in der Cloud

Komponentenduplizierung eliminieren. Workload-Performance und Kosten in Einklang bringen.

Cloud-Infrastrukturen entlasten, Traffic verwalten

Höhere Offload-Kapazität und Skalierbarkeit realisieren. Schutz vor Traffic-Spitzen.

Verbesserte Cloudsicherheit, Überwachen des Nutzererlebnisses

Medien- und UI-Inhalte verteilen und optimieren. API-Antworten verbessern.

Cloud-Optimierungslösungen

Cloud Wrapper

Eine effiziente Caching-Ebene für Ihre Inhalte, die den Traffic in Richtung Ihres Ursprungsservers reduziert.

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Global Traffic Management

Optimieren Sie die Anwendungsperformance und vermeiden Sie Ausfälle mit intelligentem Lastausgleich.

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NetStorage

Sichere, replizierte Speicherlösung, die Services automatisch von der nächstgelegenen geografischen Region aus bereitstellt.

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Media Services Live

Zuverlässige Aufnahme und globale Bereitstellung von Live-Videos mit geringer Latenz.

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Ressourcen