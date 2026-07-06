Gehen Sie davon aus, dass ein Erstzugriff prinzipiell möglich ist. Daher sollten Sie die Angriffsfläche auf der nächsten Ebene reduzieren. Akamai Guardicore Segmentation hilft Ihnen dabei, die Anwendungskommunikation zu verstehen, Segmentierungsrichtlinien durchzusetzen und laterale Bewegungen einzudämmen, bevor eine einzige Sicherheitslücke zu einem unternehmensweiten Vorfall wird.