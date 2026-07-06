Ein Frontier-AI-Modell ist ein hochentwickeltes, universelles KI-System, das komplexe Aufgaben in Bereichen wie Code- und Datenanalysen, Reasoning und Aufgabenautomatisierung ausführen kann. Mit Systemen, die auf Frontier-AI-Modellen basieren, lassen sich Geschäftsprozesse zwar erheblich beschleunigen, sie können jedoch auch eine neue Quelle für Sicherheits- und Governance-Risiken darstellen.
Frontier-KI verkürzt die Zeit zwischen Entdeckung und Ausnutzung von Schwachstellen
Mit Frontier-Modellen können Angreifer schnell exponierte Systeme finden und verborgene Schwachstellen aufdecken. Sie können weniger schwerwiegende Probleme miteinander verketten und Exploits schneller generieren, als Sicherheitsteams sie beheben können. Sicherheitsexperten müssen Risiken reduzieren, Auswirkungen eindämmen und die Abwehr stärken, bevor durch KI beschleunigte Angriffe das Geschäft beeinträchtigen können.
Eine praktische Verteidigungsstrategie für durch KI beschleunigte Angriffe
Wenn Angreifer Lücken schneller finden und ausnutzen können, reicht die Prävention allein nicht aus. Sicherheitsteams benötigen mehrschichtige Abwehrmechanismen, die Risiken reduzieren, Eruierungen und Automatisierungen stoppen und Bedrohungen eindämmen, bevor sie sich ausbreiten können.
Den Auswirkungsradius reduzieren, bevor sich KI-basierte Angriffe ausbreiten
Gehen Sie davon aus, dass ein Erstzugriff prinzipiell möglich ist. Daher sollten Sie die Angriffsfläche auf der nächsten Ebene reduzieren. Akamai Guardicore Segmentation hilft Ihnen dabei, die Anwendungskommunikation zu verstehen, Segmentierungsrichtlinien durchzusetzen und laterale Bewegungen einzudämmen, bevor eine einzige Sicherheitslücke zu einem unternehmensweiten Vorfall wird.
Ermitteln und schließen Sie Lücken, bevor Angreifer dies tun
Frontier-Modelle können die Erkennung von Schwachstellen, exponierten Programmen und APIs sowie schwächeren Kontrollmechanismen beschleunigen. Akamai hilft Ihnen dabei, die Angriffsfläche zu identifizieren und zu reduzieren, einschließlich gefährdeter Assets, API-Risiken und Lücken im System. Ihre Sicherheitsteams können dann die größten Probleme priorisieren und beheben.
KI-basierte Eruierungsfunktionen, Bots und automatisierten Missbrauch stoppen
KI-gestützte Angriffe treten oft in Form von Skripten, Scannern, Headless-Browsern, Bots oder agent-gesteuertem Traffic auf. Akamai unterstützt Sie bei der Erkennung verdächtiger Automatisierung, der Beurteilung von Intentionen und Verhalten sowie bei der Durchsetzung von Kontrollen, bevor Ausspähungsversuche zu Exploits führen.
Anwendungen und APIs schützen, während die Fehlerbehebungsmaßnahmen den Rückstand wettmachen
Sicherheitsteams können nicht immer mit derselben Geschwindigkeit patchen, mit der KI Schwachstellen entdeckt und austestet. Akamai trägt mit adaptiven Schutzmechanismen, virtuellem Patching, API-Sicherheitserkenntnissen, aktivem Testing und Durchsetzung von Maßnahmen an der Edge zur Risikominimierung bei, während Ihre Teams die Ursachen untersuchen und beheben.
Erfahren Sie mehr über die Lösungen von Akamai für Sicherheitsrisiken, die durch Frontier-KI verstärkt werden
Frontier-Modelle sind an sich keine Bedrohung. Das Risiko besteht darin, wie Angreifer sie nutzen, um die Erkennung, Eruierung, Automatisierung und Ausnutzung zu beschleunigen. Akamai hilft Unternehmen dabei, Risiken zu reduzieren, Anwendungen und APIs zu schützen, automatisierten Missbrauch zu verhindern und Angriffe einzudämmen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Nein. Das Modell selbst stellt keine Bedrohung dar. Das Risiko liegt in der Art, wie Angreifer Frontier-Modelle einsetzen, um die Erkennung von Schwachstellen zu beschleunigen, Systeme auszuspähen, Exploits zu entwickeln und komplexe Angriffe zu automatisieren. Faktisch besteht das Problem für Sicherheitsteams in der kurzen Zeit, die zwischen Entdeckung und Ausnutzung vergeht.
Im Vergleich zu menschlichen Angreifern mit traditionellen Methoden kann KI schneller und flexibler agieren und mehr potenzielle Angriffswege testen. Sie kann Angreifer dabei unterstützen, exponierte Systeme zu erkennen, APIs zu sondieren, Schwachstellen mit niedrigerem Schweregrad zu verketten und Exploit-Versuche in Maschinengeschwindigkeit zu generieren.
Kein Sicherheitsprovider sollte behaupten, ein bestimmtes Frontier-Modell direkt blockieren zu können. Diese Modelle dienen in der Regel als Reasoning-Ebene. Der Traffic, den Unternehmen beobachten, stammt in der Regel von Skripten, Scannern, Tools, Headless-Browsern, Bots oder Agents. Akamai unterstützt Sie bei der Erkennung und Abwehr der Verhaltensweisen, die diese Tools erzeugen.
Akamai hilft Unternehmen dabei, Risiken zu reduzieren, Anwendungen und APIs zu schützen, automatisierten Missbrauch zu verhindern und Angriffe einzudämmen. Die Lösungen umfassen Edge-Schutz und virtuelles Patching, API-Erkennung und -Testing, Bot- und Agent-Kontrollen, Sicherheitsmaßnahmen für KI-Anwendungen, DDoS-Schutz und Mikrosegmentierung zur Beschränkung lateraler Bewegungen.
Beginnen Sie mit der Annahme, dass exponierte Lücken schneller gefunden werden. Identifizieren Sie Ihre Angriffsfläche, priorisieren Sie zugängliche und ausnutzbare Risiken, stärken Sie den Schutz von Anwendungen und APIs, stoppen Sie verdächtige Automatisierung und Ausspähungsversuche und implementieren Sie Segmentierung, damit sich Vorfälle nicht unkontrolliert ausweiten können.
Ressourcen
Bereiten Sie Ihre Abwehrmaßnahmen auf Risiken durch Frontier-KI vor
Frontier-Modelle können die Entdeckung, Eruierung und Ausnutzung beschleunigen, bevor Teams reagieren können. Sprechen Sie mit Akamai darüber, wie Sie:
- exponierte Anwendungen, APIs und Angriffswege identifizieren können
- laterale Netzwerkbewegungen eindämmen und den Auswirkungsradius verringern
- Bots, Agents und automatisierte Ausspähungsversuche stoppen
- Anwendungen und APIs während der Problembehebung schützen
- mehrschichtige Abwehrsysteme gegenüber durch KI beschleunigten Bedrohungen stärken