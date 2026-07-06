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Prepárese para los ataques impulsados por la IA fronteriza

Aprenda a reducir la exposición, a contener los ataques y a proteger las aplicaciones, las API y la infraestructura de las amenazas aceleradas por la IA.

La IA fronteriza está reduciendo el tiempo entre la detección y el ataque

Los modelos fronterizos permiten a los adversarios localizar los sistemas expuestos y descubrir rápidamente las vulnerabilidades ocultas. Los atacantes pueden aprovechar problemas de menor gravedad y realizar ataques más rápido de lo que los equipos de seguridad pueden corregir. Los directivos de seguridad deben reducir la exposición, contener el impacto y reforzar las defensas antes de que los ataques acelerados por IA se conviertan en incidentes que afecten a la empresa.

Una estrategia de defensa práctica para ataques acelerados por IA

Cuando los atacantes pueden detectar y explotar las brechas más rápido, la prevención por sí sola no es suficiente. Los equipos de seguridad necesitan defensas múltiples que reduzcan la exposición, detengan los sondeos y la automatización, y contengan las amenazas antes de que puedan propagarse.

Limite la onda expansiva antes de que se propaguen los ataques basados en IA

Asuma que el acceso inicial es posible y reduzca hasta dónde puede llegar el atacante a continuación. Akamai Guardicore Segmentation le ayuda a comprender la comunicación de las aplicaciones, a aplicar políticas de segmentación y a contener el movimiento lateral antes de que un único compromiso se convierta en un incidente que afecte a toda la empresa.

A conceptual blueprint or floor plan representing segmentation or containment.
A conceptual illustration representing threat detection or vulnerability scanning.

Localice y cierre las brechas expuestas antes de que los atacantes lo hagan

Los modelos fronterizos pueden acelerar la detección de vulnerabilidades, aplicaciones y API expuestas, así como de los controles más débiles. Akamai le ayuda a identificar y reducir la superficie de ataque, incluidos los activos expuestos, los riesgos de API y las brechas en la estrategia. Sus equipos de seguridad pueden priorizar y solucionar los problemas de mayor impacto.

Detenga los sondeos basados en IA, los bots y el uso indebido automatizado

Los ataques basados en IA suelen aparecer como scripts, herramientas de escaneo, navegadores sin interfaz gráfica, bots o tráfico controlado por agentes. Akamai ayuda a detectar la automatización sospechosa, a evaluar las intenciones y el comportamiento y a aplicar controles antes de que el reconocimiento se convierta en explotación.

A technical diagram illustrating traffic filtering or a firewall function.
A central shield icon surrounded by three concentric blue protective rings, with two red bug icons kept on the outside of the layered defense.

Proteja las aplicaciones y las API mientras se realiza la corrección

Los equipos de seguridad no siempre pueden aplicar parches a la velocidad a la que la IA detecta y prueba las vulnerabilidades. Akamai ayuda a reducir la exposición con protecciones adaptativas, parches virtuales, resultados de seguridad de API, pruebas activas y aplicación de la ley en el Edge, mientras que los equipos investigan y corrigen las causas raíz.

Explore las soluciones de Akamai para los riesgos de seguridad basados en la IA fronteriza

Los modelos fronterizos no son una amenaza por sí solos. El riesgo reside en cómo los atacantes los utilizan para acelerar la detección, el sondeo, la automatización y la explotación. Akamai ayuda a las organizaciones a reducir la exposición, a proteger las aplicaciones y las API, a detener el uso indebido automatizado y a contener lo que consigue pasar.  

Proteja su red frente al movimiento lateral

Utilice la microsegmentación para limitar la onda expansiva, proteger los sistemas críticos y evitar que un solo compromiso se propague por todo su entorno.

Ver Akamai Guardicore Segmentation

Proteja las aplicaciones y las API

Utilice protecciones en el Edge adaptativas, parches virtuales y detecciones basadas en IA para reducir la exposición mientras los equipos investigan y corrigen.

Ver Akamai App & API Protector

Detecte y proteja los riesgos de las API

Descubra la superficie de ataque de las API y la IA, evalúe la situación, pruebe las API antes de que pasen a producción y detecte el reconocimiento antes de la explotación.

Ver Akamai API Security

Detenga los bots, los agentes y el uso indebido automatizado

Identifique y gestione las solicitudes de usuarios, bots, scripts, navegadores sin interfaz y agentes basados en IA antes de que el uso indebido aumente.

Ver Akamai Bot & Agent Control

Aplique barreras de protección a las aplicaciones de IA

Inspeccione las interacciones de las aplicaciones de IA para ayudar a evitar la inyección de instrucciones, las infracciones de políticas, la exposición de datos confidenciales y el comportamiento de modelos no seguros.

Ver Akamai Firewall for AI

Proteja su infraestructura frente a ataques DDoS impulsados por IA

Proteja la infraestructura expuesta a Internet de los ataques DDoS que pueden ser más rápidos, más adaptativos y más dirigidos en la era de la IA.

Ver Akamai Prolexic

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Un modelo de IA fronteriza es un sistema de IA de uso general muy avanzado que puede realizar de forma autónoma tareas complejas en el análisis de código y datos, el razonamiento y la automatización de tareas. Aunque los sistemas basados en modelos de IA fronterizos pueden acelerar significativamente los procesos empresariales, también pueden ser una nueva fuente de riesgos de seguridad y control.  

No. El modelo en sí no es una amenaza. El riesgo reside en cómo los atacantes pueden utilizar los modelos fronterizos para acelerar la detección de vulnerabilidades, realizar reconocimientos, desarrollar explotaciones y automatizar ataques sofisticados. La preocupación práctica de los equipos de seguridad es la reducción del tiempo entre el descubrimiento y el ataque.

Los ataques basados en IA pueden realizarse más rápido, adaptarse a mayor velocidad y probar más rutas que los atacantes humanos mediante métodos tradicionales. Pueden ayudar a los adversarios a descubrir sistemas expuestos, a analizar las API, a encadenar debilidades menos graves y a generar intentos de ataque a velocidad de máquina.

Ningún proveedor de seguridad debe afirmar que bloquea directamente un modelo fronterizo concreto. Estos modelos suelen actuar como una capa de razonamiento. El tráfico que ven las organizaciones suele proceder de scripts, herramientas de escaneo, otras herramientas, navegadores sin interfaz, bots o agentes. Akamai ayuda a detectar y mitigar los comportamientos que crean esas herramientas.

Akamai ayuda a las organizaciones a reducir la exposición, a proteger las aplicaciones y las API, a detener el uso indebido automatizado y a contener lo que consigue pasar. Esto incluye protecciones en el Edge y aplicación de parches virtuales, detección y pruebas de API, controles de bots y agentes, protecciones de aplicaciones de IA, protección contra DDoS y microsegmentación para limitar el movimiento lateral.

Comience con la suposición de que las brechas expuestas serán detectadas más rápidamente. Identifique la superficie de ataque expuesta, priorice los riesgos accesibles y explotables, refuerce las protecciones de las aplicaciones y las API, detenga la automatización y el reconocimiento sospechosos e implemente la segmentación para que las filtraciones no se propaguen sin control.

Recursos

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Prepare sus defensas para los riesgos basados en la IA fronteriza

Los modelos fronterizos pueden acelerar la detección, el sondeo y la explotación antes de que los equipos puedan reaccionar. Hable con Akamai sobre cómo:

  • Identificar las aplicaciones y las API expuestas y las rutas de ataque
  • Detener el movimiento lateral y reducir la onda expansiva
  • Detener los bots, los agentes y el reconocimiento automatizado
  • Proteger las aplicaciones y las API mientras se realiza la corrección
  • Reforzar las defensas por capas para las amenazas aceleradas por IA