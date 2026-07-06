Los modelos fronterizos permiten a los adversarios localizar los sistemas expuestos y descubrir rápidamente las vulnerabilidades ocultas. Los atacantes pueden aprovechar problemas de menor gravedad y realizar ataques más rápido de lo que los equipos de seguridad pueden corregir. Los directivos de seguridad deben reducir la exposición, contener el impacto y reforzar las defensas antes de que los ataques acelerados por IA se conviertan en incidentes que afecten a la empresa.