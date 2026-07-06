Un modello di AI di frontiera è un sistema di intelligenza artificiale generico e altamente avanzato in grado di eseguire in modo autonomo attività complesse nell'analisi di codice e dati, nel ragionamento e nell'automazione delle attività. Sebbene i sistemi basati sui modelli di AI di frontiera siano in grado di accelerare significativamente i processi aziendali, possono anche rappresentare una nuova fonte di rischi per la sicurezza e la governance.
L'AI di frontiera sta riducendo il tempo che intercorre tra l'individuazione e lo sfruttamento delle vulnerabilità
I modelli di frontiera consentono ai criminali di individuare i sistemi esposti e scoprire rapidamente le vulnerabilità nascoste. I criminali possono concatenare i problemi di minore gravità e generare exploit più rapidamente di quanto i team addetti alla sicurezza riescano a risolverli. I responsabili della sicurezza devono ridurre le vulnerabilità, contenere l'impatto delle minacce e rafforzare i sistemi di difesa prima che gli attacchi basati sull'intelligenza artificiale diventino un problema grave per le aziende.
Una strategia di difesa pratica per gli attacchi basati sull'intelligenza artificiale
Quando i criminali riescono a trovare e sfruttare le lacune più velocemente, la prevenzione da sola non è sufficiente. I team addetti alla sicurezza hanno bisogno di sistemi di difesa multilivello in grado di ridurre le vulnerabilità, di interrompere le esplorazioni e l'automazione dei criminali e di contenere le minacce prima che possano diffondersi.
Limita il raggio d'azione prima che gli attacchi basati sull'intelligenza artificiale possano diffondersi
Supponiamo di consentire l'accesso iniziale e di limitare i successivi accessi da parte di un criminale. Akamai Guardicore Segmentation consente di capire le comunicazioni delle applicazioni, applicare le policy di segmentazione e contenere il movimento laterale prima che una sola violazione si trasformi in un incidente esteso a tutta l'azienda.
Individua e colma le lacune in termini di vulnerabilità prima dei criminali
I modelli di frontiera possono accelerare l'individuazione di vulnerabilità, applicazioni e API esposte e fdi controlli più deboli. Akamai aiuta a identificare e ridurre la superficie di attacco, incluse le risorse esposte, i rischi per le API e le lacune nei sistemi di sicurezza. I team addetti alla sicurezza possono quindi assegnare priorità e risolvere i problemi di maggiore impatto.
Blocca le esplorazioni, i bot e gli abusi automatizzati basati sull'intelligenza artificiale
Gli attacchi basati sul'intelligenza artificiale compaiono, spesso, sotto forma di script, scanner, browser headless o bot oppure nel traffico basato su agenti. Akamai aiuta a rilevare l'automazione sospetta, a valutare intenzioni e comportamenti e ad applicare i controlli necessari prima che le esplorazioni dei criminali vengano usate per sfruttare le vulnerabilità.
Proteggi le applicazioni e le API risolvendo rapidamente i problemi
I team addetti alla sicurezza non sempre possono applicare le patch necessarie alla velocità con cui l'intelligenza artificiale individua e testa le vulnerabilità. Akamai aiuta a ridurre le vulnerabilità con protezioni adattive, patch virtuali, dati sulla sicurezza delle API, test attivi e applicazione di controlli sull'edge mentre i team esaminano e mitigano le cause di base dei problemi.
Scopri le soluzioni di Akamai contro i rischi per la sicurezza basati sull'AI di frontiera
I modelli di frontiera non sono di per sé una minaccia, ma rappresentano un rischio per il modo con cui i criminali li utilizzano per accelerare l'individuazione, le esplorazioni, l'automazione e lo sfruttamento delle vulnerabilità. Akamai aiuta le organizzazioni a ridurre le vulnerabilità, proteggere le applicazioni e le API, interrompere gli abusi automatizzati e contenere le minacce.
Domande frequenti (FAQ)
Domande frequenti (FAQ)
No. Il modello non è di per sé una minaccia, ma rappresenta un rischio per il modo con cui i criminali possono utilizzare i modelli di frontiera per accelerare l'individuazione delle vulnerabilità, eseguire le esplorazioni, sviluppare exploit e automatizzare attacchi sofisticati. Il problema pratico per i team addetti alla sicurezza è affrontare il minor tempo che intercorre tra l'individuazione e lo sfruttamento delle vulnerabilità.
Gli attacchi basati sull'intelligenza artificiale possono operare più velocemente, adattarsi più rapidamente e testare un maggior numero di percorsi rispetto agli attacchi creati dall'uomo utilizzando metodi tradizionali. Gli attacchi basati sull'intelligenza artificiale possono aiutare i criminali a individuare i sistemi esposti, ad esaminare le API, a gestire le vulnerabilità di minore gravità e a generare tentativi di exploit ad alta velocità.
Nessun provider di soluzioni per la sicurezza può affermare di riuscire a bloccare direttamente un modello di frontiera. Questi modelli, di solito, agiscono come un livello di ragionamento. Il traffico che vedono le organizzazioni, solitamente, proviene da script, scanner, strumenti, browser headless, bot o agenti. Akamai aiuta ad individuare e mitigare i comportamenti creati da questi strumenti.
Akamai aiuta le organizzazioni a ridurre le vulnerabilità, proteggere le applicazioni e le API, interrompere gli abusi automatizzati e contenere le minacce. Tra i vantaggi forniti, sono inclusi sistemi di protezione sull'edge e patch virtuali, funzionalità di individuazione e test delle API, controlli di bot e agenti, sistemi di protezione delle applicazioni basate sull'AI, funzioni di protezione dagli attacchi DDoS e la microsegmentazione in grado di limitare il movimento laterale.
Iniziare a partire dal presupposto che le lacune in termini di vulnerabilità saranno individuate più velocemente. Identifica la superficie di attacco esposta, assegna priorità ai rischi che si possono raggiungere e sfruttare, rafforza i sistemi di protezione delle applicazioni e delle API, blocca i tentativi sospetti di automazione e di ricognizione e implementa la segmentazione in modo da impedire ad una violazione di diffondersi.
Risorse
Prepara le difese per i rischi legati all'AI di frontiera
I modelli di frontiera possono accelerare l'individuazione, le esplorazioni e lo sfruttamento delle vulnerabilità prima che i team riescano a reagire. Parla con Akamai di come:
- Identificare le applicazioni esposte, le API e i percorsi degli attacchi
- Contenere il movimento laterale e ridurre il raggio d'azione degli attacchi
- Bloccare bot, agenti e operazioni di ricognizione automatizzate
- Proteggere le applicazioni e le API durante la mitigazione dei problemi
- Rafforzare i sistemi di difesa multilivello per le minacce basate sull'intelligenza artificiale