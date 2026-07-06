Akamai aiuta le organizzazioni a ridurre le vulnerabilità, proteggere le applicazioni e le API, interrompere gli abusi automatizzati e contenere le minacce. Tra i vantaggi forniti, sono inclusi sistemi di protezione sull'edge e patch virtuali, funzionalità di individuazione e test delle API, controlli di bot e agenti, sistemi di protezione delle applicazioni basate sull'AI, funzioni di protezione dagli attacchi DDoS e la microsegmentazione in grado di limitare il movimento laterale.