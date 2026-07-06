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Preparati ad affrontare gli attacchi basati sull'AI di frontiera

Scopri come ridurre le vulnerabilità, contenere gli attacchi e proteggere applicazioni, API e infrastrutture dalle minacce basate sull'intelligenza artificiale.

L'AI di frontiera sta riducendo il tempo che intercorre tra l'individuazione e lo sfruttamento delle vulnerabilità

I modelli di frontiera consentono ai criminali di individuare i sistemi esposti e scoprire rapidamente le vulnerabilità nascoste. I criminali possono concatenare i problemi di minore gravità e generare exploit più rapidamente di quanto i team addetti alla sicurezza riescano a risolverli. I responsabili della sicurezza devono ridurre le vulnerabilità, contenere l'impatto delle minacce e rafforzare i sistemi di difesa prima che gli attacchi basati sull'intelligenza artificiale diventino un problema grave per le aziende.

Una strategia di difesa pratica per gli attacchi basati sull'intelligenza artificiale

Quando i criminali riescono a trovare e sfruttare le lacune più velocemente, la prevenzione da sola non è sufficiente. I team addetti alla sicurezza hanno bisogno di sistemi di difesa multilivello in grado di ridurre le vulnerabilità, di interrompere le esplorazioni e l'automazione dei criminali e di contenere le minacce prima che possano diffondersi.

Limita il raggio d'azione prima che gli attacchi basati sull'intelligenza artificiale possano diffondersi

Supponiamo di consentire l'accesso iniziale e di limitare i successivi accessi da parte di un criminale. Akamai Guardicore Segmentation consente di capire le comunicazioni delle applicazioni, applicare le policy di segmentazione e contenere il movimento laterale prima che una sola violazione si trasformi in un incidente esteso a tutta l'azienda.

A conceptual blueprint or floor plan representing segmentation or containment.
A conceptual illustration representing threat detection or vulnerability scanning.

Individua e colma le lacune in termini di vulnerabilità prima dei criminali

I modelli di frontiera possono accelerare l'individuazione di vulnerabilità, applicazioni e API esposte e fdi controlli più deboli. Akamai aiuta a identificare e ridurre la superficie di attacco, incluse le risorse esposte, i rischi per le API e le lacune nei sistemi di sicurezza. I team addetti alla sicurezza possono quindi assegnare priorità e risolvere i problemi di maggiore impatto.

Blocca le esplorazioni, i bot e gli abusi automatizzati basati sull'intelligenza artificiale

Gli attacchi basati sul'intelligenza artificiale compaiono, spesso, sotto forma di script, scanner, browser headless o bot oppure nel traffico basato su agenti. Akamai aiuta a rilevare l'automazione sospetta, a valutare intenzioni e comportamenti e ad applicare i controlli necessari prima che le esplorazioni dei criminali vengano usate per sfruttare le vulnerabilità.

A technical diagram illustrating traffic filtering or a firewall function.
A central shield icon surrounded by three concentric blue protective rings, with two red bug icons kept on the outside of the layered defense.

Proteggi le applicazioni e le API risolvendo rapidamente i problemi

I team addetti alla sicurezza non sempre possono applicare le patch necessarie alla velocità con cui l'intelligenza artificiale individua e testa le vulnerabilità. Akamai aiuta a ridurre le vulnerabilità con protezioni adattive, patch virtuali, dati sulla sicurezza delle API, test attivi e applicazione di controlli sull'edge mentre i team esaminano e mitigano le cause di base dei problemi.

Scopri le soluzioni di Akamai contro i rischi per la sicurezza basati sull'AI di frontiera

I modelli di frontiera non sono di per sé una minaccia, ma rappresentano un rischio per il modo con cui i criminali li utilizzano per accelerare l'individuazione, le esplorazioni, l'automazione e lo sfruttamento delle vulnerabilità. Akamai aiuta le organizzazioni a ridurre le vulnerabilità, proteggere le applicazioni e le API, interrompere gli abusi automatizzati e contenere le minacce. 

Proteggi la rete dal movimento laterale

Utilizza la microsegmentazione per limitare il raggio d'azione degli attacchi, proteggere i sistemi critici ed evitare che una sola violazione si diffonda nel tuo ambiente.

Visualizza Akamai Guardicore Segmentation

Protezione di applicazioni e API

Utilizza le protezioni adattive sull'edge, le patch virtuali e i rilevamenti basati sull'intelligenza artificiale per ridurre le vulnerabilità, mentre i team si occupano delle operazioni di indagine e mitigazione dei problemi.

Visualizza Akamai App & API Protector

Scopri e proteggi i rischi legati alle API

Scopri la superficie di attacco di API e AI, valuta il tuo sistema di sicurezza, prova le API prima di passarle in fase di produzione e rileva le esplorazioni dei criminali prima che riescano a sfruttare le vulnerabilità.

Visualizza Akamai API Security

Blocca bot, agenti e abusi automatizzati

Identifica e gestisci le richieste provenienti da utenti, bot, script, browser headless e agenti basati sull'intelligenza artificiale prima che gli abusi vengano segnalati.

Visualizza Akamai Bot & Agent Control

Applica i controlli di protezione alle applicazioni basate sull'AI

Esamina le interazioni delle applicazioni basate sull'AI per prevenire attacchi di prompt injection, violazioni delle policy, esposizione dei dati sensibili e comportamenti dei modelli non sicuri.

Visualizza Akamai Firewall for AI

Proteggi l'infrastruttura dagli attacchi DDoS basati sull'intelligenza artificiale

Proteggi l'infrastruttura basata su Internet dagli attacchi DDoS potenzialmente più veloci, flessibili e mirati nell'era dell'intelligenza artificiale.

Visualizza Akamai Prolexic

Domande frequenti (FAQ)

Domande frequenti (FAQ)

Un modello di AI di frontiera è un sistema di intelligenza artificiale generico e altamente avanzato in grado di eseguire in modo autonomo attività complesse nell'analisi di codice e dati, nel ragionamento e nell'automazione delle attività. Sebbene i sistemi basati sui modelli di AI di frontiera siano in grado di accelerare significativamente i processi aziendali, possono anche rappresentare una nuova fonte di rischi per la sicurezza e la governance. 

No. Il modello non è di per sé una minaccia, ma rappresenta un rischio per il modo con cui i criminali possono utilizzare i modelli di frontiera per accelerare l'individuazione delle vulnerabilità, eseguire le esplorazioni, sviluppare exploit e automatizzare attacchi sofisticati. Il problema pratico per i team addetti alla sicurezza è affrontare il minor tempo che intercorre tra l'individuazione e lo sfruttamento delle vulnerabilità.

Gli attacchi basati sull'intelligenza artificiale possono operare più velocemente, adattarsi più rapidamente e testare un maggior numero di percorsi rispetto agli attacchi creati dall'uomo utilizzando metodi tradizionali. Gli attacchi basati sull'intelligenza artificiale possono aiutare i criminali a individuare i sistemi esposti, ad esaminare le API, a gestire le vulnerabilità di minore gravità e a generare tentativi di exploit ad alta velocità.

Nessun provider di soluzioni per la sicurezza può affermare di riuscire a bloccare direttamente un modello di frontiera. Questi modelli, di solito, agiscono come un livello di ragionamento. Il traffico che vedono le organizzazioni, solitamente, proviene da script, scanner, strumenti, browser headless, bot o agenti. Akamai aiuta ad individuare e mitigare i comportamenti creati da questi strumenti.

Akamai aiuta le organizzazioni a ridurre le vulnerabilità, proteggere le applicazioni e le API, interrompere gli abusi automatizzati e contenere le minacce. Tra i vantaggi forniti, sono inclusi sistemi di protezione sull'edge e patch virtuali, funzionalità di individuazione e test delle API, controlli di bot e agenti, sistemi di protezione delle applicazioni basate sull'AI, funzioni di protezione dagli attacchi DDoS e la microsegmentazione in grado di limitare il movimento laterale.

Iniziare a partire dal presupposto che le lacune in termini di vulnerabilità saranno individuate più velocemente. Identifica la superficie di attacco esposta, assegna priorità ai rischi che si possono raggiungere e sfruttare, rafforza i sistemi di protezione delle applicazioni e delle API, blocca i tentativi sospetti di automazione e di ricognizione e implementa la segmentazione in modo da impedire ad una violazione di diffondersi.

Risorse

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Prepara le difese per i rischi legati all'AI di frontiera

I modelli di frontiera possono accelerare l'individuazione, le esplorazioni e lo sfruttamento delle vulnerabilità prima che i team riescano a reagire. Parla con Akamai di come:

  • Identificare le applicazioni esposte, le API e i percorsi degli attacchi
  • Contenere il movimento laterale e ridurre il raggio d'azione degli attacchi
  • Bloccare bot, agenti e operazioni di ricognizione automatizzate
  • Proteggere le applicazioni e le API durante la mitigazione dei problemi
  • Rafforzare i sistemi di difesa multilivello per le minacce basate sull'intelligenza artificiale