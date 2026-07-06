Un modèle d'IA de nouvelle génération est un système d'IA très avancé et à usage général, capable d'effectuer de manière autonome des tâches complexes telles que l'analyse de code et de données, le raisonnement et l'automatisation de processus. Si les systèmes reposant sur ces modèles peuvent considérablement accélérer les opérations métier, ils peuvent également introduire de nouveaux risques en matière de sécurité et de gouvernance.
L'IA de nouvelle génération réduit considérablement le délai entre la découverte et l'exploitation des vulnérabilités
Les modèles de nouvelle génération permettent aux acteurs malveillants d'identifier rapidement les systèmes exposés et de repérer les vulnérabilités cachées. Les attaquants peuvent combiner plusieurs failles de gravité modérée et générer des exploitations à un rythme que les équipes de sécurité ne parviennent pas à suivre. Les responsables de la sécurité doivent réduire l'exposition aux risques, limiter l'impact des attaques et renforcer les défenses avant que les menaces accélérées par l'IA ne se transforment en incidents et ne nuisent à l'activité.
Une stratégie de défense pratique contre les attaques accélérées par l'IA
Maintenant que les attaquants sont capables d'identifier et d'exploiter des failles plus rapidement, la prévention seule ne suffit plus. Les équipes de sécurité doivent mettre en place des systèmes de défense multicouches pour réduire l'exposition aux risques, bloquer les activités de reconnaissance et l'automatisation malveillante, et contenir les menaces avant qu'elles ne puissent se propager.
Limitez le périmètre d'impact avant la propagation des attaques basées sur l'IA
Partez du principe qu'aucune défense n'est infaillible et limitez ce qu'un attaquant pourra atteindre ensuite. Akamai Guardicore Segmentation vous aide à comprendre les communications entre les applications, à appliquer des règles de segmentation et à contenir les mouvements latéraux avant qu'une compromission isolée ne puisse s'étendre à l'échelle de l'entreprise.
Identifiez et corrigez les failles exposées avant que les attaquants n'agissent
Les modèles de nouvelle génération accélèrent la détection des vulnérabilités, des applications et des API exposées, ainsi que des contrôles de sécurité insuffisants. Akamai vous aide à identifier et à réduire la surface d'attaque, notamment les actifs exposés, les risques liés aux API et les lacunes en matière de stratégie. Vos équipes de sécurité peuvent ainsi privilégier et résoudre les problèmes les plus critiques.
Mettez fin aux activités de reconnaissance pilotées par l'IA, aux bots et aux abus automatisés
Les attaques basées sur l'IA se manifestent souvent sous la forme de scripts, de scanners, de navigateurs headless, de bots ou de trafic généré par des agents. Akamai aide à détecter les automatisations suspectes, à analyser l'intention et le comportement des acteurs, et à appliquer des contrôles avant que la phase de reconnaissance ne se transforme en exploitation.
Protégez les applications et les API pendant que les opérations de remédiation suivent leur cours
Les équipes de sécurité ne peuvent pas toujours corriger les vulnérabilités à la vitesse à laquelle l'IA les découvre et les teste. Akamai contribue à réduire l'exposition aux risques grâce à des protections adaptatives, à des correctifs virtuels, à des analyses de sécurité des API, à des tests actifs et à l'application de contrôles en bordure de l'Internet, pendant que les équipes enquêtent sur les causes profondes et mettent en œuvre les mesures de remédiation nécessaires.
Découvrez les solutions proposées par Akamai pour faire face aux risques de sécurité liés à l'IA de nouvelle génération
Les modèles de nouvelle génération ne constituent pas une menace en eux-mêmes. Le risque réside dans la manière dont les attaquants les détournent pour accélérer la découverte, les activités de reconnaissance, l'automatisation et l'exploitation des vulnérabilités. Akamai aide les entreprises à réduire leur exposition aux risques, à protéger leurs applications et API, à bloquer les abus automatisés et à contenir les menaces qui parviennent à franchir les défenses.
Foire aux questions (FAQ)
Foire aux questions (FAQ)
Non. Le modèle en lui-même ne représente pas une menace. Le risque réside dans la manière dont les attaquants peuvent détourner les modèles de nouvelle génération pour accélérer la découverte des vulnérabilités, mener des activités de reconnaissance, développer des exploits et automatiser des attaques sophistiquées. La principale préoccupation pour les équipes de sécurité est la réduction drastique du délai entre la découverte d'une faille et son exploitation.
Les attaques basées sur l'IA sont plus rapides, s'adaptent plus vite et explorent davantage de scénarios que les attaquants humains qui s'appuient sur des méthodes traditionnelles. L'IA peut aider les adversaires à identifier les systèmes exposés, à analyser les API, à combiner plusieurs vulnérabilités de faible gravité et à générer des tentatives d'exploitation à la vitesse des machines.
Aucun fournisseur de sécurité ne devrait prétendre être capable de bloquer directement un modèle d'IA de nouvelle génération donné. Ces modèles servent généralement de couche de raisonnement. Le trafic observé par les entreprises provient le plus souvent de scripts, de scanners, d'outils, de navigateurs headless, de bots ou d'agents. Akamai aide à détecter et à atténuer les comportements générés par ces outils.
Akamai aide les entreprises à réduire leur exposition aux risques, à protéger leurs applications et leurs API, à prévenir les abus automatisés et à contenir les menaces qui parviennent à franchir les mécanismes de défense. Cela comprend notamment des protections en bordure de l'Internet, des correctifs virtuels, la découverte et les tests des API, des contrôles des bots et des agents, des garde-fous pour les applications d'IA, une défense contre les attaques DDoS et une microsegmentation visant à limiter les mouvements latéraux.
Partez du principe que les failles exposées seront découvertes plus rapidement qu'auparavant. Identifiez votre surface d'attaque exposée, ciblez les risques accessibles et exploitables, renforcez la protection de vos applications et de vos API, bloquez les activités de reconnaissance et les automatisations suspectes, et mettez en œuvre une stratégie de segmentation afin d'éviter qu'une compromission ne se propage sans aucun contrôle au sein de votre environnement.
Ressources
Préparez vos défenses face aux risques liés à l'IA de nouvelle génération
Les modèles de nouvelle génération peuvent accélérer la découverte, les activités de reconnaissance et l'exploitation des vulnérabilités avant même que les équipes n'aient le temps de réagir. Échangez avec Akamai pour savoir comment :
- Identifier les applications, les API et les chemins d'attaque exposés
- Contenir les mouvements latéraux et limiter le rayon d'impact d'une compromission
- Bloquer les bots, les agents et les activités de reconnaissance automatisées
- Protéger les applications et les API pendant la mise en œuvre des mesures correctives
- Renforcer les défenses multicouches face aux menaces accélérées par l'IA