Les équipes de sécurité ne peuvent pas toujours corriger les vulnérabilités à la vitesse à laquelle l'IA les découvre et les teste. Akamai contribue à réduire l'exposition aux risques grâce à des protections adaptatives, à des correctifs virtuels, à des analyses de sécurité des API, à des tests actifs et à l'application de contrôles en bordure de l'Internet, pendant que les équipes enquêtent sur les causes profondes et mettent en œuvre les mesures de remédiation nécessaires.