Um modelo Frontier AI é um sistema de inteligência artificial altamente avançado e de uso geral capaz de realizar tarefas complexas de forma autônoma, como análise de código e de dados, raciocínio e automação de processos. Embora os sistemas baseados em modelos Frontier AI possam acelerar significativamente os processos empresariais, eles também podem representar um novo risco para a segurança e a governança.