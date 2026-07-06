Um modelo Frontier AI é um sistema de inteligência artificial altamente avançado e de uso geral capaz de realizar tarefas complexas de forma autônoma, como análise de código e de dados, raciocínio e automação de processos. Embora os sistemas baseados em modelos Frontier AI possam acelerar significativamente os processos empresariais, eles também podem representar um novo risco para a segurança e a governança.
A Frontier AI está reduzindo o tempo entre a descoberta e a exploração
Os modelos Frontier permitem que adversários identifiquem sem demora os sistemas expostos e descubram vulnerabilidades ocultas. Os invasores podem combinar problemas de baixa gravidade e gerar explorações com mais rapidez do que as equipes de segurança conseguem corrigir. Os líderes de segurança precisam reduzir a exposição, conter os impactos e fortalecer as defesas antes que os ataques acelerados pela inteligência artificial se transformem em incidentes que afetem os negócios.
Uma estratégia de defesa prática contra ataques acelerados por inteligência artificial
Quando os invasores conseguem identificar e explorar lacunas rapidamente, a prevenção por si só não é suficiente. As equipes de segurança precisam de uma defesa em camadas que reduza a exposição, impeça a sondagem e a automação, e contenha as ameaças antes que elas se espalhem.
Limite o alcance do ataque antes que as ameaças impulsionadas por IA se espalhem
Suponha que o acesso inicial seja possível e limite o que um invasor pode acessar em seguida. A Akamai Guardicore Segmentation ajuda você a entender a comunicação entre aplicações, impor políticas de segmentação e conter movimentos laterais antes que uma única violação se transforme em um incidente em toda a empresa.
Encontre e feche as lacunas expostas antes que os invasores o façam
Os modelos Frontier podem acelerar a descoberta de vulnerabilidades, aplicações e APIs expostas, além dos controles mais frágeis. A Akamai ajuda você a identificar e reduzir a superfície de ataque, incluindo ativos expostos, riscos de API e falhas de postura. Assim, suas equipes de segurança podem priorizar e corrigir os problemas que têm maior impacto.
Pare as sondagens realizadas por inteligência artificial, bots e abusos automatizados
Ataques baseados em inteligência artificial geralmente se manifestam na forma de scripts, scanners, navegadores headless, bots ou tráfego gerado por agentes. A Akamai ajuda a detectar automações suspeitas, avaliar intenções e comportamentos, e aplicar controles antes que a fase de reconhecimento se transforme em exploração.
Proteja aplicações e APIs enquanto as medidas corretivas são implementadas
As equipes de segurança nem sempre conseguem corrigir vulnerabilidades na mesma velocidade com que a inteligência artificial as descobre e testa. A Akamai ajuda a reduzir a exposição a riscos por meio de proteções adaptativas, correções virtuais, descobertas de segurança de APIs, testes ativos e imposição de políticas na edge, enquanto as equipes investigam e corrigem as causas raiz dos problemas.
Explore as soluções da Akamai para enfrentar os riscos de segurança baseados na Frontier AI
Os modelos Frontier não representam uma ameaça por si sós. O risco está na forma como os invasores utilizam essas ferramentas para acelerar o processo de descoberta, sondagem, automação e exploração. A Akamai ajuda as organizações a reduzir a exposição a riscos, proteger aplicações e APIs, impedir abusos automatizados e conter eventuais ameaças que consigam ultrapassar as barreiras de segurança.
Perguntas frequentes (FAQ)
Perguntas frequentes (FAQ)
Não. O modelo em si não representa uma ameaça. O risco está relacionado à maneira como os invasores podem utilizar modelos Frontier para acelerar a descoberta de vulnerabilidades, realizar atividades de reconhecimento, desenvolver explorações e automatizar ataques sofisticados. A preocupação prática das equipes de segurança é a redução do tempo entre a descoberta e a exploração.
Ataques baseados em inteligência artificial podem operar com maior velocidade, se adaptar mais rapidamente e testar um número maior de caminhos em comparação com ataques realizados por humanos com métodos tradicionais. Eles podem ajudar os adversários a identificar sistemas vulneráveis, sondar APIs, explorar pontos fracos de baixa gravidade em sequência e realizar tentativas de exploração na velocidade da máquina.
Nenhum provedor de segurança deve afirmar que é capaz de bloquear diretamente um modelo Frontier específico. Esses modelos geralmente funcionam como uma camada de raciocínio. As organizações de tráfego em geral detectam acessos provenientes de scripts, scanners, ferramentas, navegadores headless, bots ou agentes. A Akamai ajuda a detectar e a mitigar os comportamentos criados por essas ferramentas.
A Akamai ajuda as organizações a reduzir a exposição a riscos, proteger aplicações e APIs, impedir abusos automatizados e conter eventuais ameaças que consigam ultrapassar as barreiras de segurança. Isso inclui proteção da edge e correção virtual, descoberta e teste de APIs, controles de bots e agentes, limites de segurança para aplicações de IA, proteção contra DDoS e microssegmentação para limitar o movimento lateral.
Comece partindo do pressuposto de que as falhas expostas serão encontradas com mais rapidez. Identifique a superfície de ataque exposta, priorize os riscos que são acessíveis e exploráveis, fortaleça a proteção de aplicações e APIs, bloqueie atividades suspeitas de automação e reconhecimento, e implemente a segmentação para evitar que uma violação se espalhe sem controle.
Recursos
Prepare suas defesas para os riscos trazidos com a Frontier AI
Os modelos Frontier podem acelerar a descoberta, a sondagem e a exploração antes mesmo que as equipes consigam reagir. Fale com a Akamai para saber como:
- Identificar aplicações, APIs e rotas de ataque expostas.
- Conter o movimento lateral e reduzir o impacto.
- Interromper bots, agentes e atividades de reconhecimento automatizadas.
- Proteger aplicações e APIs enquanto a correção está em andamento.
- Fortalecer as defesas em camadas para combater ameaças aceleradas pela inteligência artificial.