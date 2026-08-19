Akamai Functions représente la nouvelle génération du serverless : un moteur basé sur WebAssembly qui exécute la logique applicative et les charges de travail d'IA sur le cloud le plus distribué au monde. Associez-le à EdgeWorkers pour exécuter votre propre code en bordure de l'Internet et offrir des expériences utilisateur exceptionnelles et personnalisées.
Serverless, conçu pour les systèmes distribués
Livrez du code rapidement sans avoir à gérer l'infrastructure. Écrivez des fonctions serverless et confiez à la plateforme la gestion de la mise à l'échelle, de la capacité et de la disponibilité.
Akamai déploie le serverless sur une infrastructure cloud et en bordure de l'Internet massivement distribuée, ce qui rapproche l'exécution de votre logique des utilisateurs, des données et du trafic réel.
Avantages du serverless
Serverless sur Akamai
Choisissez le modèle serverless adapté à votre charge de travail
L'informatique serverless d'Akamai repose sur plusieurs solutions complémentaires, chacune optimisée pour différents schémas d'exécution et cas d'usage.
Akamai Functions
Une informatique serverless distribuée pour les applications et API actuelles
Akamai Functions fournit un calcul événementiel et basé sur les fonctions, construit sur WebAssembly. La solution est destinée à la logique d'application, aux API et aux charges de travail émergentes qui exigent portabilité, démarrage rapide et évolutivité à l'échelle mondiale.
Utilisez Akamai Fonctions pour :
- un démarrage instantané ;
- l'exécution de logique applicative sans conteneurs ni machines virtuelles ;
- le traitement d'événements et de données à grande échelle ;
- la prise en charge de l'inférence IA et des charges de travail sophistiquées ;
- l'utilisation de langages autres que JavaScript.
EdgeWorkers
JavaScript léger en bordure de l'Internet
EdgeWorkers vous permet d'exécuter du code JavaScript directement sur le chemin de la requête. La solution est destinée à la logique ultra-faible latence qui exige une exécution en ligne avec le trafic.
Utilisez EdgeWorkers pour :
- la mise en œuvre des logiques d'authentification et d'autorisation ;
- le routage de trafic dynamique ;
- l'application de logique ou de règles métier en bordure de l'Internet ;
- l'extension du comportement CDN avec une logique personnalisée.
Combiner Akamai Functions et EdgeWorkers
Exécutez votre logique applicative réelle partout en bordure de l'Internet avec Wasm, puis ajoutez une couche de contrôle instantané en JavaScript pour modeler le trafic et les expériences utilisateur à l'échelle mondiale.
|Cas d'utilisation
|Akamai Functions
|EdgeWorkers
|Logique sur le chemin de la requête
|Oui
|Personnalisation du CDN et de la sécurité
|Oui
|API et services back-end
|Oui
|Charges de travail d'IA et de données
|Oui
|Exécution WebAssembly
|Oui
|Exécution ultra-faible latence en bordure de l'Internet
|Oui
|Oui
Ressources
Foire aux questions (FAQ)
Les applications actuelles et les charges de travail d'IA doivent évoluer rapidement, répondre en temps réel et fonctionner à l'échelle mondiale. Le serverless élimine les frictions au niveau de l'infrastructure, ce qui permet aux équipes de livrer plus vite et de monter en charge automatiquement sans avoir à gérer de serveurs.
Le serverless traditionnel s'exécute souvent dans des régions centralisées, ce qui peut augmenter la latence pour les utilisateurs internationaux. Les démarrages à froid, la surcharge des conteneurs et les modèles de mise à l'échelle complexes peuvent ralentir le développement et augmenter les coûts.
Le serverless élimine la gestion de l'infrastructure. Le service peut être configuré sans gestion de serveurs, de conteneurs ou de capacité nécessaire, ce qui permet aux équipes de se concentrer sur l'écriture et la livraison du code.
Le serverless natif de la bordure de l'Internet exécute le code au plus près des utilisateurs finaux plutôt que dans des régions cloud centralisées uniquement. Cela réduit la latence, améliore la réactivité et facilite la prise de décision en temps réel à l'échelle mondiale.
L'emplacement où s'exécute le code a un impact direct sur les performances. Rapprocher l'exécution serverless des utilisateurs réduit les sauts réseau, diminue la charge de l'origine et offre des performances plus stables dans toutes les régions.
WebAssembly offre un modèle d'exécution léger avec des démarrages rapides et une utilisation efficace des ressources. Il est donc parfaitement adapté aux charges de travail serverless qui exigent des performances prévisibles et une faible latence.
Le serverless exécute le code uniquement lorsqu'il est requis. Ainsi, il élimine l'infrastructure inactive, s'adapte automatiquement à la demande et aligne les coûts directement sur l'usage réel.
Akamai exécute le serverless sur une plateforme cloud et en bordure de l'Internet hautement distribuée. Cela permet une exécution à faible latence, des performances cohérentes à l'échelle mondiale et une logique en temps réel plus proche des utilisateurs, des terminaux et des données.
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Obtenez une démonstration d'Akamai Functions pour découvrir le moteur de fonctions serverless le plus rapide et le plus distribué pour les applications actuelles et l'IA.
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