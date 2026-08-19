Serverless sur Akamai

Livrez du code rapidement sans avoir à gérer l'infrastructure. Écrivez des fonctions serverless et confiez à la plateforme la gestion de la mise à l'échelle, de la capacité et de la disponibilité.

Akamai déploie le serverless sur une infrastructure cloud et en bordure de l'Internet massivement distribuée, ce qui rapproche l'exécution de votre logique des utilisateurs, des données et du trafic réel.