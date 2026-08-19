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Michael Sparkman

Data Scientist

Michael Sparkman 是 Akamai 的数据科学家。他在灾害救援项目以及反欺诈与安全分析领域拥有 6 年工作经验，重点深耕爬虫程序自动化技术。在 Akamai，他负责研究新型自动化威胁，并与客户紧密合作以确保其安全态势保持稳固。

Michael Sparkman 的博文

利用行为遥测识别智能体自动化

August 19, 2026Michael Sparkman 和 Daniel McAndrew

了解 Akamai 如何利用掩码自动编码器 Transformer 模型从 Comet 等自主 AI 浏览器智能体中检测稀疏的行为遥测数据。

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