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Data Scientist
Michael Sparkman 是 Akamai 的数据科学家。他在灾害救援项目以及反欺诈与安全分析领域拥有 6 年工作经验，重点深耕爬虫程序自动化技术。在 Akamai，他负责研究新型自动化威胁，并与客户紧密合作以确保其安全态势保持稳固。
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