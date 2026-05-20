迫在眉睫：金融服务业屡受攻击

针对网络银行的攻击已经形成了一条完整的产业链。无论其目的是牟取暴利还是单纯制造破坏，网络犯罪分子都在针对金融服务部门发动无差别攻击，意图窃取各种有价值的敏感个人数据，从账户凭据到支付卡信息等不一而足。
僵尸网络肆虐、API 漏洞层出不穷以及人工智能 (AI) 的快速发展交织在一起，构成了一个瞬息万变且极为复杂的威胁环境，对全球金融服务企业构成了严峻挑战。
近期对金融服务业威胁开展的研究
新的互联网现状 (SOTI) 安全报告《AI 驱动的僵尸网络与 API 监测盲区：金融服务业的攻击趋势》现已发布。自两年前针对该行业进行调研后，我们发现相关攻击活动不断增长，其规模与复杂程度均持续攀升。
我们新发布的报告深入剖析了当前的威胁趋势，并提供缓解策略，帮助企业灵活适应变化，打造高韧性的防线。
应对 AI 威胁需要构建联合防御体系
报告首篇收录了金融服务信息共享与分析中心 (FS-ISAC) 首席安全官 John“JD”Denning 撰写的专栏文章。JD 指出，虽然 AI 正在推动企业实现业务转型，但也扩大了企业所面临的攻击面并加剧了风险。
面对当今万物互联的威胁形势，我们需要建立联合防御机制。JD 强调了实时威胁情报在金融生态系统中的重要性，安全防御者之间需要彼此分享见解和策略，这样才能使得攻击者更难以得手。
金融服务业仍然是主要攻击目标
通过对长期趋势的分析以及对 2025 年数据的深入研究，SOTI 报告得出了一些关键结论，包括：
分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击仍是该行业面临的最大威胁。
DNS 构成了易被忽视的攻击面
Web 攻击持续增长
API 的发展加剧了风险
AI 驱动的僵尸网络是一个重大威胁
DDoS 攻击仍是该行业面临最大的威胁
金融服务业是 DDoS 攻击的主要目标，远超其他行业；在第 3 层、第 4 层以及第 7 层 DDoS 攻击中，银行业遭受的攻击数量都远超其他垂直行业。
针对第 3 层和第 4 层的 DDoS 攻击年同比增长了 5.2%。
这些攻击在规模、复杂性和持续时间上也呈现出增长趋势。
从 2024 年到 2025 年，DDoS 攻击事件的最大规模增长了 236%，平均持续时间增长了 738%。
这种急剧增长源于多种因素的共同推动，包括传统系统漏洞、数字银行业务的快速扩张，以及 AI 驱动的攻击框架。攻击者利用这些新型框架能够实时调整策略来规避防御措施，从而大大增加了威胁的规模和复杂性。
SOTI 安全报告深入探讨了这一问题，详细分析了地域性趋势、物联网 (IoT) 僵尸网络，以及 Keymous+、DieNet、Handala 和 Cyber Islamic Resistance (CIR) 等团体的黑客攻击动向。
DNS 构成了易被忽视的攻击面
在银行、财富管理、保险和金融科技企业中，DNS 已经成为了主要攻击面之一，但它往往被人们所忽视。DNS 基础架构存活的时间，通常比其最初支持的系统、产品和业务部门更久，这可能会引发子域接管、身份伪造和未经授权的证书颁发等漏洞。
报告中介绍了导致安全漏洞的常见 DNS 问题，例如起始授权机构 (SOA) 配置错误、缺少证书颁发机构授权 (CAA) 记录、缺少 DNSKEY 记录、不必要的通配符 DNS 记录以及禁用了注册表锁定。在分布式云环境中，DNS 已不再只是一个常规的维护问题，而是数字信任和安全应用程序交付的关键控制点。
Web 攻击持续增长
我们的研究表明，攻击者仍在持续不断地针对金融服务网站进行攻击，在全球范围内，攻击数量从 2024 年到 2025 年的增幅达 11%。在过去两年中，金融服务业遭受了 1100 亿次网络攻击，是 Web 攻击的第二大目标行业，仅次于商业领域。绝大多数 Web 攻击 (60%) 将银行网站作为目标。
API 的发展加剧了风险
API 端点是 Web 攻击的主要途径，这凸显了提升 API 监测能力和治理能力的重要性。企业面临着持续、快速部署新在线功能的压力，而影子 API 和 AI 辅助编程（氛围编程，Vibe Coding）进一步加剧了这种挑战。
僵尸网络租用服务和其他易于上手工具的出现，加上 DDoS 防御能力的欠缺，为技术能力较低的攻击者发动 Web 攻击打开了大门。这凸现了安全团队亟需强化对网络卫生与安全基础状况的关注，包括确保对 API 资产的监测能力。
AI 驱动的僵尸网络是一个重大威胁
2025 年下半年，高级爬虫程序活动激增了 147%，并且利用 AI 技术实现的规避手段也日益增多。如今，超大规模僵尸网络可以控制数百万台 IoT 设备，发动大规模的 DDoS 攻击，同时还能规避标准的 IP 信誉拦截。
我们的研究强调，从基本的签名拦截转向行为启发式分析和用户风险遥测，对于识别交易流程中的欺诈身份至关重要。
金融服务业的实用防御策略
AI 不会消除传统的安全风险，它只会加剧这些风险。正因为如此，防御者必须从静态边界转向自适应且具备 AI 威胁感知能力的安全架构，以对抗当今数量更多、更复杂的攻击。
新的 SOTI 安全报告探讨了金融服务业中的实用防御策略，包括 MITRE ATT&CK Matrix for Enterprise 和 ATLAS™ 知识库，其中揭示了网络犯罪分子实施攻击的手法。
报告中给出的实用建议，可助力金融服务机构应对日益复杂的合规形势。此外，报告还探讨了各种工具和卓越实践，帮助安全运营团队提升评估和红队演练能力，改善安全态势，并保护其 AI 部署。
新的 SOTI 安全报告将理论风险转化为切实可行的见解，为机构在日益动荡的环境中维护安全与信任关系提供关键情报支撑。
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请下载新一期的 SOTI 安全报告《AI 驱动的僵尸网络与 API 监测盲区：金融服务业的攻击趋势》。
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