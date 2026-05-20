迫在眉睫：金融服务业屡受攻击

Kimberly Gomez 是 Akamai 的安全研究总监，她负责领导研究团队提供全面的分析和报告，从而帮助确保企业在对抗网络犯罪分子方面能够先发制人。Kimberly 在网络安全领域拥有十余年的经验，并具备横跨平面媒体、广播和网络新闻的从业背景。她对安全叙事充满了热情——致力于以祖父母辈都能明白的方式清晰地阐释当前的威胁形势。

工作之余，她会沉浸在书海之中、规划下一次冒险之旅，或者在奥兰多的主题公园里陪儿子玩耍。