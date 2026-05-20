これは強盗だ：攻撃にさらされる金融サービス

Kimberly Gomez は、Akamai の Director of Security Research としてリサーチチームを率いており、組織がサイバー犯罪者の一歩先を行くための包括的な分析とレポートを提供しています。サイバーセキュリティ分野で 10 年以上の経験があり、印刷、放送、オンラインジャーナリズムにまたがるバックグラウンドを持つ Kimberly は、セキュリティに関するストーリーテリングに情熱を注いでいます。これは、祖父母世代の人たちにも脅威の状況を理解してもらうのに役立っています。

最新のサイバー脅威を追跡していない時には、本に没頭したり、次の冒険を計画したり、オーランドにあるテーマパークで息子と追いかけっこをしたりしています。