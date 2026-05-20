Alerte : les services financiers frappés par une vague d'attaques

Kimberly Gomez occupe le poste de Director of Security Research chez Akamai, où elle dirige des équipes de recherche pour fournir des analyses et des rapports complets qui aident les entreprises à garder une longueur d'avance sur les cybercriminels. Dotée de plus de dix ans d'expérience dans le domaine de la cybersécurité, et d'une expérience dans l'impression, la diffusion et le journalisme en ligne, Kimberly a une ambition : rendre la cybersécurité accessible à tous, afin que même vos grands-parents puissent comprendre ce qui se passe dans l'écosystème des menaces.

Lorsqu'elle n'est pas occupée à traquer les dernières cybermenaces, vous pouvez la trouver en train de dévorer un livre, de planifier sa prochaine aventure ou de courir après son fils dans les parcs d'attractions d'Orlando.