Das ist ein Überfall: Angriffe auf Finanzdienstleister

Kimberly Gomez ist Director of Security Research bei Akamai. Dort leitet sie Forschungsteams, um umfassende Analysen und Berichte bereitzustellen, mit denen Unternehmen Cyberkriminellen einen Schritt voraus bleiben. Kimberly verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung im Bereich Cybersicherheit und war zuvor in den Bereichen Print-, Broadcast- und Online-Journalismus tätig. Daher hat sie ein großes Talent für Sicherheits-Storytelling – damit auch Ihre Großeltern verstehen, was in der heutigen Bedrohungslandschaft passiert.

Wenn sie nicht gerade die neuesten Cyberbedrohungen aufspürt, ist sie vielleicht in einem Buch vertieft, plant ihr nächstes Abenteuer und jagt ihren Sohn durch die Themenparks von Orlando.