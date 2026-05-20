Questa è una rapina: i servizi finanziari sotto attacco

Il DNS è emerso come una superficie di attacco importante, spesso trascurata, per le organizzazioni che si occupano di banking, gestione patrimoniale, assicurazioni e tecnofinanza. L'infrastruttura del DNS, spesso, sopravvive ai sistemi, ai prodotti e alle business unit supportati in origine, creando una potenziale esposizione a tentativi di acquisizione dei sottodomini, impersonificazione e rilascio di certificati non autorizzati.

Il rapporto descrive i problemi del DNS più comuni che creano vulnerabilità, come l'errata configurazione di una SOA (Start of Authority), la mancanza di record CAA (Certificate Authority Authorization) o DNSKEY, la presenza di record DNS con caratteri jolly non necessari e la disabilitazione dei blocchi del Registro di sistema. In un ambiente cloud distribuito, il DNS non è più un semplice problema di manutenzione di routine, ma rappresenta il controllo fondamentale per la fiducia digitale e la delivery sicura delle applicazioni.