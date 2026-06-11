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请注意，如果您无法使用 2FA 设备、备用验证码或安全提示问题的答案，您可能无法重新获得帐户访问权限。

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重新获得帐户访问权限最快的方法是按照恢复步骤进行操作。如果您在按照上述步骤操作后仍无法恢复帐户，请提交此表单。

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