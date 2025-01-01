大语言模型 (LLM) 是一种旨在理解和生成人类语言的 AI 模型。利用神经网络（特别是具有 Transformer 架构的网络）构建的 LLM 使用海量文本数据集进行训练。它们会学习自然语言的模式、结构和含义，使它们能够执行各种基于语言的任务，例如总结、文本生成和情感分析。一些最知名的 LLM 示例包括 OpenAI 的 GPT-4 和 GPT-5、Google 的 Gemini、Meta 的 Llama 和 Microsoft 的 Copilot。