O que é um modelo de linguagem grande?

Um modelo de linguagem grande (LLM) é um tipo de modelo de IA projetado para compreender e gerar linguagem humana. Construídos usando redes neurais, especificamente redes com uma arquitetura de transformador, os LLMs são treinados em vastos conjuntos de dados de texto. Eles aprendem padrões, estruturas e significados na linguagem natural, permitindo que executem uma variedade de tarefas baseadas em linguagem, como sumarização, geração de texto e análise de sentimento. Alguns dos exemplos mais conhecidos de LLMs incluem o GPT-4 e o GPT-5 da OpenAI, o Gemini do Google, o Llama da Meta e o Copilot da Microsoft.