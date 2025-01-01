Was ist ein großes Sprachmodell?

Ein großes Sprachmodell (LLM) ist eine Art KI-Modell, das entwickelt wurde, um menschliche Sprache zu verstehen und zu generieren. LLMs basieren auf neuronalen Netzwerken – insbesondere Netzwerken mit Transformatorarchitektur – und werden an riesigen Textdatensätzen trainiert. Sie lernen Muster, Strukturen und Bedeutungen in natürlicher Sprache, sodass sie eine Vielzahl sprachbasierter Aufgaben wie Zusammenfassung, Textgenerierung und Stimmungsanalyse ausführen können. Zu den bekanntesten Beispielen für LLMs gehören GPT-4 und GPT-5 von OpenAI, Gemini von Google, Llama von Meta und Copilot von Microsoft.