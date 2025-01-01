Qu'est-ce qu'un grand modèle de langage ?

Les grands modèles de langage (LLM) sont un type d'IA qui utilise l'apprentissage profond pour traiter et générer le langage humain. L'apprentissage profond est une technologie plus large qui alimente les LLM en entraînant les réseaux neuronaux à reconnaître des modèles dans les données. L'IA générative fait référence à toute IA capable de créer de nouveaux contenus, tels que du texte, des images ou du code, et les LLM sont un exemple spécifique axé sur la génération basée sur du texte.
Les grands modèles de langage (LLM) sont l'une des avancées les plus transformatrices de l'intelligence artificielle (IA). Ces outils puissants permettent aux machines de traiter, de comprendre et de générer le langage humain à une échelle et une profondeur sans précédent. Qu'il s'agisse de répondre à des questions, de traduire du texte ou de créer une IA conversationnelle comme ChatGPT, les LLM sont au cœur des technologies d'IA générative qui façonnent notre monde.
Grands modèles de langage : définition
Un grand modèle de langage (LLM) est un type de modèle d'IA conçu pour comprendre et générer le langage humain. Conçus à l'aide de réseaux neuronaux, en particulier de réseaux dotés d'une architecture de transformateur, les LLM sont entraînés sur de vastes ensembles de données de texte. Ils apprennent des modèles, des structures et des significations en langage naturel, ce qui leur permet d'effectuer diverses tâches basées sur le langage telles que la synthèse, la génération de texte et l'analyse des sentiments. GPT-4 et GPT-5 d'OpenAI, Gemini de Google, Llama de Meta et Copilot de Microsoft comptent parmi les exemples les plus connus de LLM.
Composants clés des grands modèles de langage
Les LLM reposent sur plusieurs composants et technologies clés.
- Ensembles de données : Les LLM sont entraînés à partir de vastes ensembles de données qui contiennent souvent des milliers de milliards de mots provenant de livres, de sites Web, d'articles, etc. Ces collections de données garantissent une large couverture des sujets et une compréhension des nuances linguistiques.
- Réseaux neuronaux : Un réseau neuronal est un type de modèle d'apprentissage automatique conçu pour fonctionner de la même manière qu'un cerveau humain. Les réseaux neuronaux sont constitués de nœuds interconnectés, ou neurones artificiels, qui traitent et analysent les données. Dans les grands modèles de langage, les réseaux neuronaux aident à apprendre le fonctionnement du langage en traitant de grandes quantités de texte.
- Architecture de transformateur : Modèle puissant de réseau neuronal, l'architecture de transformateur est très habile à comprendre et à utiliser le texte. Le modèle de transformateur repose sur une méthode appelée auto-attention pour comprendre quels mots d'une phrase sont les plus importants, en fonction de la manière dont ils sont liés aux autres mots.
- Processus d'entraînement : Les grands modèles de langage sont soumis à un processus d'entraînement rigoureux, qui implique des milliards, voire des milliers de milliards de paramètres, qui aident à prédire le mot suivant dans la séquence et à effectuer d'autres tâches linguistiques.
- Ajustement : À l'issue de l'entraînement, les LLM sont souvent affinés pour des tâches spécifiques ou des ensembles de données propres à un domaine afin d'améliorer leurs performances pour des cas d'utilisation spécifiques.
Fonctionnement des grands modèles de langage
Les grands modèles de langage effectuent plusieurs étapes pour comprendre la langue, apprendre des schémas et produire des réponses significatives.
- Auto-attention : Ce concept est essentiel à la façon dont les LLM comprennent le contexte. Lorsque le modèle lit une phrase ou un document, le mécanisme d'attention examine les relations entre tous les mots pour déterminer lesquels sont les plus importants, plutôt que de traiter tous les mots de manière égale. Cela aide le modèle à comprendre le contexte.
- Intégrations : Au lieu de travailler directement avec les mots comme le font les humains, les LLM convertissent les mots en nombres à l'aide d'un processus appelé intégrations. Ces chiffres reflètent la signification des mots et leurs relations avec d'autres mots. Ce format numérique facilite le traitement et la compréhension du langage par le modèle.
- Entraînement : Au cours de l'entraînement, les LLM apprennent le fonctionnement du langage en prédisant ce qui se passe ensuite dans une phrase. C'est ce qu'on appelle la prédiction du mot suivant. Par exemple, si le modèle voit « le soleil est __ », il apprend à prédire « brillant » ou « éclatant ». En répétant ce processus avec des milliards ou des milliers de milliards d'exemples, le modèle apprend les schémas, la grammaire et la structure du langage.
- Optimisation : Au fur et à mesure que le modèle s'entraîne, il ajuste des millions, voire des milliers de milliards de petits paramètres appelés paramètres, pour mener au mieux sa mission. Cette étape, appelée optimisation, permet à un grand modèle de langage de devenir plus précis et efficace au fil du temps, en développant même la capacité de gérer des scénarios linguistiques difficiles ou inhabituels.
- Inférence : À cette étape, le grand modèle de langage utilise ses connaissances stockées pour produire des réponses précises ou effectuer des actions utiles. Elle peut écrire une histoire, résumer un article ou traduire une phrase dans une autre langue.
Cas d'utilisation de grands modèles de langage
Les grands modèles de langage ont révolutionné de nombreuses tâches et technologies.
- IA conversationnelle : Les grands modèles de langage stimulent les avancées de l'IA conversationnelle en alimentant des systèmes tels que ChatGPT et Bard. Ces outils offrent des interactions naturelles et sensibles au contexte pour le support client, les assistants virtuels et les applications éducatives, permettant ainsi des conversations fluides et intuitives.
- Programmation : En programmation, les LLM rationalisent les flux de travail en aidant à la génération de code, au débogage et à la documentation. Des outils comme GitHub CoPilot utilisent ces modèles pour faire gagner du temps aux développeurs et réduire les erreurs tout en rendant la programmation plus accessible aux débutants.
- Recherche : Les LLM améliorent les moteurs de recherche en comprenant les relations sémantiques dans les requêtes, fournissant ainsi des résultats plus précis et pertinents. Au lieu de se contenter de renvoyer des liens, ils permettent aux systèmes de fournir des réponses directes, améliorant ainsi la vitesse et l'efficacité de la récupération des informations.
- Traduction : Les grands modèles de langage ont amélioré la traduction linguistique, offrant des conversions de haute qualité pour les documents texte et une communication en temps réel. Ils prennent en charge la création et la localisation de contenu multilingues, aidant ainsi les entreprises à entrer en contact avec des audiences internationales.
- Création de contenu : Les LLM transforment la création de contenu en générant des articles, des textes marketing et des travaux de rédaction créatifs. Ils aident les rédacteurs à réfléchir à des idées et à créer des contenus attrayants, améliorant ainsi la productivité dans des domaines tels que le journalisme et la publicité.
- Apprentissage : Les LLM permettent des expériences d'apprentissage personnalisées et des tuteurs d'IA. Ces outils simplifient les sujets complexes et fournissent une assistance personnalisée, aidant aussi bien les élèves que les enseignants.
Comment les grands modèles de langage transforment les différents secteurs
Les LLM refaçonnent presque tous les secteurs, offrant des solutions plus intelligentes, plus rapides et plus efficaces à des défis complexes.
- Santé : Les grands modèles de langage soutiennent le secteur de la santé en effectuant des résumés sur la recherche médicale, en aidant les médecins à rester à jour et en rédigeant des rapports adaptés aux patients. Ils permettent également une communication plus accessible entre les patients et les prestataires de soins.
- Finance : Dans la finance, les LLM automatisent les processus tels que la génération de rapports, la détection des fraudes et l'analyse financière. Ils améliorent le service client en alimentant des chatbots intelligents pour les banques et les entreprises d'investissement.
- Commerce de détail et e-commerce : Les LLM transforment le commerce de détail et le e-commerce en alimentant des assistants d'achat virtuels qui guident les clients et en personnalisant les recommandations. Ils améliorent également les descriptions des produits et optimisent l'expérience des boutiques en ligne.
- Enseignement : Les systèmes éducatifs exploitent les LLM pour automatiser des tâches telles que la notation et la génération de rapports, tout en offrant aux élèves des outils d'apprentissage personnalisés. Les tuteurs D'IA optimisés par LLM rendent l'enseignement plus accessible et attrayant.
- Juridique : Le secteur juridique utilise les LLM pour rédiger des contrats, résumer la jurisprudence et effectuer des recherches juridiques. Ces outils simplifient également les documents juridiques complexes, ce qui les rend plus compréhensibles pour les clients.
- Marketing et publicité : Les LLM sont essentiels dans le marketing et la publicité pour la création de textes publicitaires, d'e-mails personnalisés et de publications sur les réseaux sociaux. Ils analysent les données d'audience pour aider à adapter efficacement les campagnes.
- Médias et divertissement : Dans les médias et le divertissement, les LLM génèrent des scripts, des paroles et d'autres contenus créatifs. Ils améliorent également l'expérience des internautes en personnalisant les recommandations et en résumant le contenu.
- Service client : Le service client est amélioré grâce à des chatbots optimisés par des LLM, qui gèrent efficacement les demandes courantes et le dépannage. Ces outils réduisent les temps d'attente et offrent des interactions de type humain.
- Tourisme et hôtellerie : Les LLM rationalisent les tâches telles que la planification des itinéraires, les réservations et le support client. Ils facilitent également la communication en traduisant des documents et des conversations dans plusieurs langues.
Les avantages des grands modèles de langage
Les grands modèles de langage (LLM) offrent de nombreux avantages, ce qui les rend très précieux dans divers domaines et secteurs.
- Polyvalence : L'un des avantages les plus significatifs des LLM est leur capacité à gérer un large éventail de tâches. Des applications spécialisées spécifiques à un domaine comme la recherche médicale ou l'analyse de documents juridiques aux utilisations plus générales telles que l'IA conversationnelle, ils peuvent s'adapter à presque toutes les situations impliquant la compréhension et la génération d'un langage humain. Par exemple, ils peuvent aider à traduire des langues, créer du contenu marketing ou aider à la programmation, le tout avec un minimum de personnalisation.
- Évolutivité : Les LLM sont facilement évolutifs, ce qui signifie qu'ils peuvent être déployés sur diverses plateformes et intégrés aux systèmes existants via des API. Les développeurs peuvent utiliser des modèles tels que GPT ou PaLM pour alimenter des applications allant des chatbots de service client aux outils d'analyse avancés. Cette évolutivité rend les LLM idéaux pour les entreprises qui cherchent à automatiser leurs processus, à innover et à améliorer leur efficacité sans construire des systèmes d'IA à partir de zéro.
- Accessibilité : De nombreux grands modèles de langage, tels que Llama et BERT, sont open source, ce qui permet aux chercheurs et aux développeurs d'accéder à ces technologies gratuitement ou à faible coût. Cette disponibilité encourage l'innovation en permettant aux utilisateurs de modifier les modèles, de découvrir de nouveaux cas d'utilisation et d'améliorer les fonctionnalités existantes sans avoir besoin de ressources massives. Elle démocratise l'accès à l'IA de pointe, en uniformisant les règles du jeu pour les petites organisations ou les chercheurs individuels.
- Fonctionnalités améliorées : Les LLM sont particulièrement efficaces pour l'apprentissage « zero-shot », ce qui signifie qu'ils peuvent gérer des tâches entièrement nouvelles sans nécessiter de données d'entraînement supplémentaires. Par exemple, ils peuvent résumer le texte d'une manière pour laquelle ils n'ont jamais été explicitement entraînés. Cette flexibilité réduit le temps et les efforts nécessaires pour développer des solutions d'IA pour des problèmes nouveaux ou de niche.
Limites et défis des grands modèles de langage
Malgré leurs capacités impressionnantes, les grands modèles de langage sont confrontés à plusieurs défis importants qui doivent être relevés pour être utilisés de manière responsable et efficace.
- Biais : Les LLM sont formés sur de vastes ensembles de données qui contiennent souvent des biais humains (stéréotypes, désinformation ou déséquilibres dans la représentation). Par conséquent, les modèles peuvent produire involontairement des sorties biaisées, voire nuisibles. Par exemple, ils peuvent refléter des préjugés sexistes ou raciaux présents dans leurs données d'entraînement, ce qui rend essentiel le fait de surveiller et d'affiner leurs réponses.
- Intensité des ressources : L'entraînement de grands modèles de langage comme GPT nécessite d'énormes quantités de puissance de calcul, d'électricité et d'espace de stockage. Cela rend ces modèles coûteux à développer, mais soulève également des inquiétudes quant à leur impact environnemental, car la consommation d'énergie pour l'entraînement de ces modèles peut être importante.
- Précision : Les LLM peuvent produire des résultats impressionnants, mais ils ne sont pas toujours précis. Ils peuvent « halluciner », générant des informations incorrectes, absurdes ou trompeuses, en particulier dans les cas impliquant des questions ambiguës ou nuancées. Cette limitation peut les rendre peu fiables pour les applications à enjeux élevés, telles que les conseils juridiques ou médicaux, sans une surveillance attentive.
- Préoccupations éthiques : L'utilisation abusive de l'IA générative, y compris les LLM, présente des défis éthiques. Ces modèles peuvent être exploités pour créer du contenu nuisible, diffuser des informations désagréables ou violer la vie privée. Par exemple, ils peuvent générer de faux articles d'actualité ou des e-mails d'hameçonnage réalistes, ce qui rend essentielle la mise en œuvre de mesures de protection contre ce type d'utilisation abusive.
Foire aux questions
Le traitement du langage naturel (NLP) est le domaine de l'IA axé sur la compréhension et l'utilisation du langage humain, y compris des tâches telles que la traduction, la synthèse et l'analyse des sentiments. Les grands modèles de langage sont un sous-ensemble des technologies de NLP qui exploitent des techniques avancées telles que les transformateurs pour effectuer un large éventail de tâches linguistiques avec une grande précision et une grande fluidité.
Les LLM hallucinent parce qu'ils génèrent des réponses basées sur des modèles dans leurs données d'entraînement sans vérifier les faits. Cette approche probabiliste signifie qu'ils peuvent créer des informations plausibles mais incorrectes, en particulier lorsqu'ils sont confrontés à des entrées incomplètes ou ambiguës.
Un modèle de base est un modèle d'IA vaste et polyvalent entraîné sur divers ensembles de données pour servir de base à un ajustement précis sur de nombreuses applications spécifiques. Les modèles tels que les représentations d'encodeur bidirectionnel des transformateurs (BERT) et GPT sont des exemples de modèles de base, offrant une compréhension étendue du langage et des capacités de génération qui peuvent être personnalisées pour des tâches telles que la traduction ou la réponse aux questions.
GPT est l'acronyme de Generative Pre-trained Transformer, qui décrit les principales caractéristiques du modèle : Il génère du texte (génératif), est entraîné sur de grands ensembles de données avant d'être affiné (pré-entraîné) et utilise l'architecture de transformateur pour traiter et comprendre le langage.
Pourquoi les clients choisissent-ils Akamai ?
Akamai est l'entreprise de cybersécurité et de Cloud Computing qui soutient et protège l'activité en ligne. Nos solutions de sécurité leaders du marché, nos informations avancées sur les menaces et notre équipe opérationnelle internationale assurent une défense en profondeur pour protéger les données et les applications des entreprises du monde entier. Les solutions de Cloud Computing complètes d'Akamai offrent des performances de pointe à un coût abordable sur la plateforme la plus distribuée au monde. Les grandes entreprises du monde entier font confiance à Akamai pour bénéficier de la fiabilité, de l'évolutivité et de l'expertise de pointe nécessaires pour développer leur activité en toute sécurité.