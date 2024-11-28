在日本，MTI Ltd. 的移动服务正在彻底改变人们的日常生活。这些服务涵盖从医疗保健和金融科技到音乐、电子书和娱乐等各个领域，让人们的生活变得更轻松、更愉快。MTI 的医疗保健部门使用 Akamai Web Application Firewall (WAF) 抵御网络安全威胁已有七年之久，有了这些年的成功经验，在面对一系列新需求时他们自然想到了 Akamai 云计算服务。
“与其他主要云服务提供商相比，Akamai 的云计算服务在出站成本方面具有明显优势。而且，Akamai 还提供 Kubernetes Engine 支持，可以轻松实现容器化应用程序的无缝迁移。”——Norio Akama，MTI 医疗保健业务 SRE 经理
用移动服务改变生活
助力移动医疗保健服务
医疗保健部门是 MTI 的核心业务之一，为 55 万用户提供了通过智能手机访问个人健康数据的便捷体验。为了跟上快节奏的技术变革，MTI 采用了先进的云服务、API 和各种创新工具。同时，MTI 也一直在关注最新技术，想要了解 Akamai Cloud 是否能为其提供进一步的助力。
MTI 医疗保健业务 SRE 经理 Norio Akama 解释道：“我们的 Web 服务和内部身份验证基础架构需要大量的资源，这导致了高昂的云成本。通过利用边缘计算，我们不仅可以削减成本，还可以优化性能。”
设置过程快捷简单、经济高效
为了利用 Akamai 云计算服务，MTI 使用了 Terraform 和 Linode Kubernetes Engine 将其执行环境从另一家公司的云计算平台迁移过来。Akama 表示：“上手非常简单，用户体验友好，而且成本效益高。服务器端工程师一天就可以完成。”
为了维持出色的 Web 服务性能，MTI 每次发布新版本都会运行负载测试。他们通过设置执行环境来自动启动测试，并在完成后关闭测试环境。正如 Akama 所说：“这帮助我们简化了发布流程，同时降低了成本。”
成本削减将近 50%
MTI 使用了容器化应用程序来替换其数据 ETL（提取、转换和加载）功能，从业务数据库中提取数据以进行大数据分析。随着数据量的增长，相关费用也在增加。Akamai 在降低数据出口成本方面的创新方法帮助他们改变了这种局面。
Akama 解释道：“云服务提供商通常都会对出站流量收费。借助 Akamai 云计算服务，我们将 ETL 成本削减了将近 50%。”
灵活改善运营
MTI 的母婴健康记录应用程序为地方政府提供 WAF 报告服务。以前，WAF 数据汇总需要耗费几个小时。但现在，MTI 的 SRE 员工可以在公司的异构云环境中即时看到这些数据。Akama 解释道：“Akamai Cloud 上的 TrafficPeak 实施起来既简单又实惠，并为我们节省了大量时间。”
回想 MTI 使用 Akamai 云计算服务的整个过程，Akama 总结道：“Akamai 的服务提供了其他平台所无法比拟的灵活性。如果使用其他平台，要达到这样的效率水平，成本将会非常高，而且会非常耗时。”
MTI 简介
为了创造更自由的生活环境，让人们可以轻松做自己，MTI Group 认为，在世界日新月异的今天，设计和开发人们每时每刻都需要的服务并在全球范围内提供这些服务非常重要。我们的愿景是“让世界变得更好”。作为在日常生活中与客户并肩前行的合作伙伴，我们将通过提供使生活更加充实和便捷的服务，努力建设更加美好的未来社会。
关于 Akamai
Akamai 是一家致力于为 AI 驱动的世界提供动力与安全防护的云服务公司。我们的云平台将高性能云计算从核心扩展至边缘，使企业能够构建并扩展下一代 AI 应用程序，同时提供全方位的多层安全防护，保护企业免受不断演变的网络威胁如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者关注我们的微信公众号「Akamai阿卡迈」。