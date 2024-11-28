医疗保健部门是 MTI 的核心业务之一，为 55 万用户提供了通过智能手机访问个人健康数据的便捷体验。为了跟上快节奏的技术变革，MTI 采用了先进的云服务、API 和各种创新工具。同时，MTI 也一直在关注最新技术，想要了解 Akamai Cloud 是否能为其提供进一步的助力。

MTI 医疗保健业务 SRE 经理 Norio Akama 解释道：“我们的 Web 服务和内部身份验证基础架构需要大量的资源，这导致了高昂的云成本。通过利用边缘计算，我们不仅可以削减成本，还可以优化性能。”