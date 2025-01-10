Eyevinn Technology

作为一家帮助客户制定技术战略和进行视频开发的咨询公司，Eyevinn 了解开源的全部潜力和障碍。从评估到部署的过程不仅很复杂，而且还很耗时。

为了让开源采用变得像单击按钮一样简单，Eyevinn 推出了开源云。Eyevinn 研发副总裁 Jonas Birmé 解释道：“我们构建了与云无关的架构，由开源工具提供支持。有了 Kubernetes 作为我们的编排器，我们可以灵活地选择最适合我们的云计算提供商。”