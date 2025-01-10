自 2013 年以来，Eyevinn Technology 一直专注于广播、电视和流媒体视频的流媒体技术。凭借深厚的专业知识和对开源社区的贡献，Eyevinn 巩固了其作为值得信赖的独立咨询公司的声誉。当 Eyevinn 决定推出全球首个开源托管媒体服务时，它选择了 Akamai 作为其云提供商。
“时间就是金钱，我们利用 Akamai Cloud 迅速将我们的开源云平台投入生产。”——Jonas Birmé，Eyevinn Technology 研发副总裁
实现可持续的视频流
让开源入门变得易如反掌
作为一家帮助客户制定技术战略和进行视频开发的咨询公司，Eyevinn 了解开源的全部潜力和障碍。从评估到部署的过程不仅很复杂，而且还很耗时。
为了让开源采用变得像单击按钮一样简单，Eyevinn 推出了开源云。Eyevinn 研发副总裁 Jonas Birmé 解释道：“我们构建了与云无关的架构，由开源工具提供支持。有了 Kubernetes 作为我们的编排器，我们可以灵活地选择最适合我们的云计算提供商。”
Akamai Cloud 脱颖而出
在评估合作伙伴时，Eyevinn 寻求一家既能满足全球不断增长的需求，又能确保安全性和数据完整性的提供商。通过筛选后，Eyevinn 最终选择了 Akamai Cloud。
Birmé 表示：“Akamai 为我们提供了计算能力、网络功能、Kubernetes 即服务和全球覆盖范围，而且价格极具竞争力。此外，Akamai 还是安全和隐私领域的领导者。”
部署轻而易举。Birmé 补充道：“我们只需登录，启动 Kubernetes 控制面板，然后无缝集成我们的流媒体管道。”
实现愿景
随着基于 Kubernetes 的平台投入使用，Eyevinn 充分认识到了与 Akamai 合作的好处。Birmé 表示：“Akamai 负责处理我们所有的基础架构，并提供出色的支持。我们平台上的开发人员可以享受到近在咫尺的计算能力。”
通过提供可简化部署的托管服务，Eyevinn 消除了常见的设置难题，使开发人员可以专注于将开源软件集成到他们的解决方案中。Birmé 补充道：“开发人员可以免费注册，只需点击一下即可开始使用。而且，不会带来高度依赖性，他们可以随时将其软件从平台上移出。”
Eyevinn 还推动可持续的开源模式，与在平台上进行开发的开发人员共享收入。Birmé 总结道：“访问越便捷，则意味着会有越多的用户以及对开发人员有价值的反馈，进而能够促进持续改进。我们甚至会自动检测开发人员何时有资格获得收入分成。所有这些都有助于实现我们设想的价值。”
Eyevinn Technology 简介
Eyevinn 是一家专门从事视频技术和媒体分发的独立咨询公司。Eyevinn 位于瑞典斯德哥尔摩，以其卓越的互联网技术而闻名。Eyevinn 的顾问是视频流媒体领域的思想领袖，凭借对媒体解决方案的热情，致力于帮助客户制定技术战略，进行视频开发。
Eyevinn 是视频流媒体技术会议 Streaming Tech Sweden 的组织者。我们认为，分享知识和交流对我们的社区有益。
关于 Akamai
Akamai 是一家致力于为 AI 驱动的世界提供动力与安全防护的云服务公司。我们的云平台将高性能云计算从核心扩展至边缘，使企业能够构建并扩展下一代 AI 应用程序，同时提供全方位的多层安全防护，保护企业免受不断演变的网络威胁如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者关注我们的微信公众号「Akamai阿卡迈」。