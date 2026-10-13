Multivrse 由 Amol Patankar 创立，致力于帮助企业使用全球受众偏好的语言与他们建立联系。它采用了一种混合方法，将 AI 赋能的翻译技术与母语语言专家的优势巧妙结合起来。结果如何？内容不仅准确，而且能够在文化上产生共鸣并实现品牌一致性。Patankar 解释道：“我们不仅是一个翻译服务提供商，也是致力于帮助各品牌实现全球扩展并深化客户互动的战略合作伙伴。”

作为一家精益初创企业，Multivrse 需要符合以下条件的云平台：拥有过硬的技术实力、具备成本效益、对用户友好并由响应迅速的供应商提供支持。Patankar 表示：“在使用 AWS 的解决方案时，我们并没有专属的联系人，因此需要数天时间才能收到回复。对于一家成长中的企业而言，这种延迟完全让人无法接受。”

Multivrse 的技术和运营主管 Vivek Sathyaganesh 表示：“除此之外，AWS 的定价无法预测。每项功能都需要额外付费。并且定价因地区而异，因此我们从来都不知道每个月的预期费用是多少。”

随着业务增长和各地区客户需求的不断增加，Multivrse 需要重新评估其基础架构。