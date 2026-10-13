Multivrse Digital 是一家澳大利亚的多语言赋能公司。通过 AWS 上云期间，他们遇到了一个很普遍但又极为紧迫的挑战：云成本不断增加、支持不稳定以及解决方案的复杂性已开始拖慢其业务发展的势头。为了实现大规模交付快速、准确且贴合文化的内容，敏捷性和基础架构的简化是关键。通过迁移至 Akamai 云计算服务，Multivrse 加快了配置速度，节省了多达 70% 的成本；同时，始终如一的支持服务助力其实现全球扩展，并且整个过程无后顾之忧。
“今后，Multivrse 将始终与 Akamai 携手同行。对我们来说，这段合作伙伴关系就是如此不可或缺。”Multivrse 创始人 Amol Patankar
支持全球转化
亟需克服云复杂性和成本压力
Multivrse 由 Amol Patankar 创立，致力于帮助企业使用全球受众偏好的语言与他们建立联系。它采用了一种混合方法，将 AI 赋能的翻译技术与母语语言专家的优势巧妙结合起来。结果如何？内容不仅准确，而且能够在文化上产生共鸣并实现品牌一致性。Patankar 解释道：“我们不仅是一个翻译服务提供商，也是致力于帮助各品牌实现全球扩展并深化客户互动的战略合作伙伴。”
作为一家精益初创企业，Multivrse 需要符合以下条件的云平台：拥有过硬的技术实力、具备成本效益、对用户友好并由响应迅速的供应商提供支持。Patankar 表示：“在使用 AWS 的解决方案时，我们并没有专属的联系人，因此需要数天时间才能收到回复。对于一家成长中的企业而言，这种延迟完全让人无法接受。”
Multivrse 的技术和运营主管 Vivek Sathyaganesh 表示：“除此之外，AWS 的定价无法预测。每项功能都需要额外付费。并且定价因地区而异，因此我们从来都不知道每个月的预期费用是多少。”
随着业务增长和各地区客户需求的不断增加，Multivrse 需要重新评估其基础架构。
因定价透明、技术契合及策略指导而信赖 Akamai
迁移至 Akamai 服务的决定源于长达十年的信任关系。先前在航空和零售企业任职时，Patankar 已与 Akamai 建立了合作关系，并亲身体验过 Akamai 在性能、安全性和专业指导方面带来的价值。
他表示：“创立 Multivrse 时，我知道公司最终会迁移至 Akamai 的服务。他们的团队提供全天候服务，乐于协作，并且始终以解决问题为导向。这种支持服务千金难求。”
对于 Multivrse 公司负责平台管理的 Sathyaganesh 来说，Akamai 的以下能力让他印象深刻：简便的资源配置、透明的定价、对开发人员友好的工具以及边缘与计算的集成。他强调称：“AWS 将出站流量分为不同的层级、区域和数据传输类型，这使得定价变得过于复杂。”
从 AWS 轻松迁移至 Akamai 云计算服务
从一开始，Akamai 通力协作的方式就给 Multivrse 留下了深刻的印象。Akamai 让从 AWS 的迁移过程变得省心无忧。这与 AWS 的服务体验截然不同，后者在进行跨区域迁移时非常复杂。Sathyaganesh 表示：“迁移至 Akamai 服务的过程非常轻松，而且管理工作随即变得更加容易。”
具体来说，Multivrse 将 EC2、RDS、S3 和 Route53 替换为了以下 Akamai 云计算服务：
- Cloud Firewall：配备内置规则的防火墙可以帮助 Multivrse 保护工作负载，而无需使用外部工具。
- DNS Manager：这是 Akamai Cloud Manager 内功能全面的界面，让用户能够轻松地管理全球的域名。
- NodeBalancers：这些完全托管、高可用性的负载均衡器只需要数分钟即可完成部署，能够确保高可用性和卓越性能。
- Managed Databases：这项完全托管的数据库服务具备自动备份和更新功能，使 Multivrse 能够轻松地部署高性能数据库集群。
- Object Storage：此存储方案具备持久性、可扩展性和成本效益，不仅兼容 S3，更拥有简化的定价模式与便捷的存取体验。
- Longview：Multivrse 使用这款集成的监控和分析工具来监控云计算服务器的运行状况与性能。
- Essential Compute：此简化的虚拟机托管服务可以进行快速配置，并实施统一价格。
- Private Networking：Multivrse 使用此云计算服务搭建能够通过隔离流量来实现安全多层部署的虚拟网络。
实现关键成果：更快的配置速度、节省成本并降低延迟
迁移至 Akamai 服务实现了质与量的双赢。将 AWS 服务替换为 Akamai 云计算服务后：
- 计算与存储成本降低了 50%–70%，尤其是对于内存优化型和高需求工作负载
- 虚拟机配置速度提升了 30%–40%
- 通过 Akamai 的分布式主干网，全球用户的延迟降低了 20%–50%
Sathyaganesh 表示：“Akamai 云计算服务对于开发人员非常友好。与 AWS 或 Azure 相比，其控制面板和 CLI 设计简洁、直观，并且更易于浏览使用。只需点击几下鼠标即可快速启动虚拟机、Object Storage 和 NodeBalancers，操作简单明了。”
Patankar 补充道：“与 Akamai 相比，使用 AWS 解决方案的成本高得惊人。在使用 Akamai 的服务后，以前购买一个 AWS 实例的费用现在可以购买三个实例。对于像我们一样的初创公司来说，这是颠覆性的改变。”
依托企业级指导和支持，制定明智的基础架构决策
Akamai 还有一项关键的差异化优势，即提供咨询式服务和协作式技术评估，让客户能够做出更明智的基础架构决策。Sathyaganesh 肯定地说：“得益于 Akamai 巧妙且清晰的指导，我们规避了 Kubernetes 不必要的复杂性，转而采用了一种为我们量身定制的标准模型。他们建议我们在现阶段暂缓引入 Kubernetes，不仅让我们节省了时间和成本，更为我们指明了清晰的技术方向。”
Multivrse 同样高度认可 Akamai 的服务可用性和响应速度。Patankar 表示：“我们只需拿起电话就能联系到了解我们业务和技术需求的人员，并及时获得相关建议。这非常难能可贵，也是我们在使用 AWS 的解决方案时从未曾享受过的服务。”
支持全球扩展和未来增长
Multivrse 的多语言平台是在 Akamai 的弹性基础架构上构建的，它利用先进的计算能力和专有的算法及流程来提供更快、更具个性化的客户体验，从而助力该公司在覆盖范围和创新方面实现全球扩展。有了 Akamai 作为云合作伙伴，Multivrse 将继续践行其愿景：帮助各品牌快速、高效且富有意义地使用每一位客户的语言进行沟通。
Patanka 总结道：“随着业务的增长，我们计划根据客户需求将业务扩展到更多地区；我们深知，Akamai 将为我们前行的每一步提供全方位支持。”
关于 Multivrse Digital
Multivrse 是一家技术驱动的多语言赋能公司，他们致力于帮助各品牌跨越语言和文化差异，与客户建立更有意义的联系。通过将强大的 AI 翻译技术与母语专家的优势相结合，Multivrse 能够为网站、营销活动及客户沟通打造可扩展的高质量多语言解决方案。我们的使命是实现更具包容性、更容易获取以及更具吸引力的数字体验，帮助各企业扩大其覆盖范围、提高客户忠诚度、推动全球业务增长，并且最重要的是拉近与客户的距离。
关于 Akamai
Akamai 是一家致力于为 AI 驱动的世界提供动力与安全防护的云服务公司。我们的云计算平台将高性能云计算从核心扩展至边缘，助力企业构建并扩展下一代 AI 应用，同时提供全面的多层安全防护，守护企业免受不断演变的网络威胁侵扰。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。