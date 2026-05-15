我是 Gautam Gosain，担任 Chatbot.team 的副总裁。这是 ConvoBot.AI 旗下的一个品牌。我们本质上是一个客户互动平台，致力于帮助客户实现大规模的对话。这是一个由AI驱动的全渠道客户互动平台。
目前，无论是在印度还是世界其他任何地方，初创企业在白手起家阶段都需要低廉的基础设施成本和强大的技术支持，而市面上大多数供应商都无法同时提供这两点。我们采用了 Akamai 的增强型计算服务，其表现非常出色。它正是我们应用程序最核心的基石。我们需要的第一项、也是最突出的特性就是低延迟。除此之外，因为我们是一家初创公司，我们需要在每一个环节都保持成本优化。在大多数情况下，出站流量费用实际上是云计算成本中占比最大的因素，而且这部分费用往往是不透明的。
在 Akamai，我们获得了极具规模的云计算能力，并且能够准确预估我们的成本。我们清楚自己需要进行什么样的成本优化。在迁移到 Akamai 之后，我们发现成本降低了 40% 到 45%。所以这真的非常了不起。在消息传递和客户互动这些领域，我们绝对必须保持高度警觉，时刻准备应对挑战。
所以，技术支持是我与 Akamai 洽谈时首要讨论的事情。Akamai 支持服务中最出色的地方在于它能提供随需应变的支持。他们为我们分配了专门的客户经理。凭借 Akamai 如此响亮的品牌声誉，我们深知自己托付得人。我们为企业客户解决的那些广泛的应用场景，只有依托 Akamai 的基础设施才得以实现。
跨渠道实现无缝且 AI 驱动的对话体验
ConvoBot AI 是一家快速发展的客户互动平台，旨在利用规模化的 AI 驱动对话，帮助企业在 WhatsApp、Instagram 等各类渠道上与客户建立联系。但该平台之前使用的云供应商已无法满足其发展需求。高昂的成本、不稳定的在线率以及响应迟缓的技术支持，严重影响了 ConvoBot AI 提供即时且可靠互动体验的能力。通过迁移至 Akamai Cloud，该平台获得了透明的价格体系、可靠的基础设施以及响应及时的技术支持，从而能够充满信心地实现业务增长。迁移后，该平台不仅降低了 45% 的成本，还将资源从繁琐的运维中释放出来，转而投入到业务创新之中。
云成本和停机时间成为了业务发展的致命伤
ConvoBot 的 AI 驱动平台实现了 WhatsApp、Instagram、Google 和 Facebook 渠道上的对话自动化，使企业能够在销售、营销和服务渠道中大规模实现无缝的客户互动。与许多数字平台一样，ConvoBot AI 也高度依赖云计算，以实现高速度、低延迟和规模化扩展。但随着平台使用量的增长，对原有云供应商的挫败感也随之增加。
“我们曾与一家主流云供应商合作了十多年，但它无法满足我们的预期，” Chatbot.team（ConvoBot AI 旗下品牌）副总裁 Gautam Gosain 解释道。“当服务器宕机时，我们无法得到明确的原因。由于那些不明原因的停机，我们违反了服务等级协议（SLA），并因此流失了两家主要客户的收入。”
不仅如此，不可预测的每月账单更是让情况雪上加霜。"有一个月我们的账单是 x，下个月就变成了 2x，"他说道。“对于一家自筹资金（bootstrapped）的初创公司来说，这是不可持续的。”
通过 Akamai 满足基础设施的必备需求
Gosain 及其团队开始寻找能够提供三项核心要素的供应商：优质的服务、成本优化以及高可靠性。Akamai 满足了每一个要求。
“我们首要的需求是响应式服务。在即时通讯中，我们无法承受任何停机中断。它必须是瞬时完成的，” Gosain 说道。Akamai 为我们提供了全天候支持，无论是在迁移过程中还是迁移完成后，都有专家随时待命。
紧随其后的是成本效益。”如果成本与 ConvoBot AI 的需求和预算不匹配，其盈利能力和未来计划都将受到打击。“我们是一家初创公司，因此省下的每一分钱都会重新投入到研发中，” 他补充道。
最后，Akamai 广泛的云计算服务组合促成了最终合作。“我们的面向客户类应用需要不间断运行，并且需要极低延迟来保持对话的即时性。如果没有强大的云计算能力来处理海量工作负载，我们所提供的实时交互根本无法实现，” Gosain 说道。
Akamai 的云计算服务起到了关键作用
在迁移至 Akamai 后，ConvoBot AI 相比其之前的供应商降低了 45% 的成本。除了强调极具吸引力的成本节省外，Gosain 还对迁移体验给予了高度评价："我们在最需要的时刻获得了按需支持。这是一种协作共赢的伙伴关系，而不仅仅是买卖双方的供应商关系。”
ConvoBot AI 迁移至 Akamai 的核心在于其关键的云计算服务，这些服务专为高性能、可扩展性和开发者控制权而设计：
- Essential Compute：高性能、低延迟的计算实例，价格可预测且包含流量包。
- Linode Kubernetes Engine：为 ConvoBot AI 的大规模消息传递工作负载提供简化的容器编排。
- Managed Databases 和 Object Storage：为数据密集型业务提供可靠、可扩展的后端服务。
- NodeBalancers：为执行关键任务的应用程序提供高可用负载平衡器。
ConvoBot AI 的团队也非常推崇 Akamai 的开源生态系统。“我们正在将 Redis 等开源工具与 Akamai 的服务结合使用。它们之间的协作非常完美，” 他说道。
将节省的成本重新投入未来创新
“出站流量成本是云服务支出中占比最大的因素，” Gosain 解释道。“有了 Akamai，我们获得了透明的定价，终于能够预测我们的成本了。”
除了控制成本和稳定性能之外，Akamai 的云基础设施还为 ConvoBot AI 的产品路线图开启了新的可能性。
“正因为我们在基础设施上节省了大量开支，我们才能够将资金重新投入到研发中，” Gosain 说道。“这意味着我们可以开发新的交互渠道。”
满怀信心拓展全球业务
如今，ConvoBot AI 满怀信心地运行在 Akamai Cloud 平台上。这是一场植根于透明度、高性能与信任的转型。事实上，Gosain 将 Akamai 视为长期的创新合作伙伴。“每当 Akamai 推出 AI 相关解决方案的原型时，我们都会成为第一批尝试的人，” 他说道。"这就是我们对 Akamai 的信心所在。”
ConvoBot AI 目前服务于 250 多家企业客户和 160 家中小企业 (SMB)，业务遍及印度、巴西、阿联酋和新加坡，并计划进军英国市场。Gosain 表示，正是得益于 Akamai 的基础设施，这种扩张才成为可能。
“Akamai 为我们带来了可靠性、成本节约以及值得信赖的支持。以前，我们曾对问题做出反应。而现在，我们能够主动扩展业务，并提供比以往任何时候都更好的客户服务，” Gosain 总结道。
我是 Gautam Gosain，担任 Chatbot.team 的副总裁。这是 ConvoBot.AI 旗下的一个品牌。我们本质上是一个客户互动平台，致力于帮助客户实现大规模的对话。这是一个由AI驱动的全渠道客户互动平台。
关于 ConvoBot AI
ConvoBot AI 提供一个由 AI 驱动的全渠道互动平台，旨在帮助各种规模的企业在销售、营销和服务等环节与客户实现实时连接。通过对话自动化并提供深度分析，该平台实现了更快速的响应、个性化的交互以及数据驱动的决策，从而显著提升了客户满意度、忠诚度及业务营收。
Akamai 简介
Akamai 是一家致力于支持并保护网络生活的网络安全和云计算公司。我们卓越的安全解决方案、出色的威胁情报和全球运营团队可提供深度防御，保护各地的企业数据和应用程序。Akamai 全栈式的云计算解决方案依托全球广泛分布的平台，提供高性能且经济实惠的服务。全球多家企业坚信，Akamai 能够提供卓越的可靠性、扩展性和专业技术，助其从容拓展业务。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。