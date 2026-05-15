ConvoBot 的 AI 驱动平台实现了 WhatsApp、Instagram、Google 和 Facebook 渠道上的对话自动化，使企业能够在销售、营销和服务渠道中大规模实现无缝的客户互动。与许多数字平台一样，ConvoBot AI 也高度依赖云计算，以实现高速度、低延迟和规模化扩展。但随着平台使用量的增长，对原有云供应商的挫败感也随之增加。

“我们曾与一家主流云供应商合作了十多年，但它无法满足我们的预期，” Chatbot.team（ConvoBot AI 旗下品牌）副总裁 Gautam Gosain 解释道。“当服务器宕机时，我们无法得到明确的原因。由于那些不明原因的停机，我们违反了服务等级协议（SLA），并因此流失了两家主要客户的收入。”

不仅如此，不可预测的每月账单更是让情况雪上加霜。"有一个月我们的账单是 x，下个月就变成了 2x，"他说道。“对于一家自筹资金（bootstrapped）的初创公司来说，这是不可持续的。”