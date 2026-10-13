该企业的 IT 环境是一个独特的混合环境，同时为业务运营和供水设施提供支持。经过授权的人员可以通过 MPLS 和 VPN 等方法来访问 IT 及 OT（运营技术）系统。这两种环境都采用了传统专业技术，包括用于实现水处理流程自动化的可编程逻辑控制器 (PLC)。该公司既需要保护其网络免受网络威胁及未经授权访问的侵扰，又需要为 OT 团队提供安全的 IT 访问。

随着供水行业的监管审查日益严格、网络威胁不断加剧，该公司认识到必须加强安全防护。虽然它已对工作站进行了分段、确保了南北向流量的安全，并开始将传统应用程序迁移到云端，但其传统服务器（包括部署在其 DMZ 中的服务器）仍然需要更强大的防护。

该 IT 服务主管解释道：“我们面临的最大挑战在于，了解各个环境的运行状况并考量如何将 IT 最佳实践应用于传统技术和不受支持的技术，以及那些无法以常规方式保护的技术。”