作为欧洲规模庞大且国际业务实力雄厚的金融机构之一，德国商业银行通过创新的 API 驱动型数字服务，持续为客户创造价值。自规划之初，该银行便强调构建高度可复用的解决方案，并从基础的 CRUD（创建、读取、更新、删除）操作开始落地实践。这种方法为卓越的可扩展性和可延伸性奠定了基础，使内部和外部 API 随着时间的推移更容易集成到其生态系统中。

然而，在 AI 加速演进的时代，德国商业银行意识到，仅靠传统的"安全左移"措施已不足以维持客户信任，亦难以满足日益增长的安全无缝访问体验需求。该银行部署了全方位稳健安全机制，包括遵循 OWASP 安全准则、制定清晰规范的接口定义、执行严格的安全策略、采用安全的令牌方案，以及开展定期渗透测试。然而随着威胁演变与系统复杂性攀升，德国商业银行亟需一种能够实时动态调整的安全解决方案。

为此，该银行与 Akamai 及德勤合作，部署了专用的 API 安全防护层，对其现有 API 管理平台进行了强化与功能扩展。这一举措助力银行有效侦测异常活动、发现未受监管的影子 API，并强化跨部门治理能力——在持续保障业务敏捷性、合规性的同时，更确保了 API 生态扩展过程中的安全可控扩容。