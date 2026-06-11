在对多家供应商进行评估之后，Godrej 选择了 Akamai Guardicore Segmentation，后者的精细程度、直观的仪表板和快速保护模式成为赢得其信任的关键。

Akamai Guardicore Segmentation：

提供对东西向流量的精细监测和控制

通过可自定义的策略规则，实现实时微分段

最大限度地减少横向移动并简化合规报告

Mishra 说道：“我们很喜欢 Akamai 的方法。该解决方案提供了七个层级的规则定义机制，并针对 Windows 与 Linux 分别采用专用的执行引擎。”

Godrej 在多个平台上运行工作负载，包括 Nutanix 本地部署和主要公有云。Akamai Guardicore Segmentation 部署在 Godrej 的混合环境（包括 Azure、AWS 和私有云）中，以保护超过 600 台服务器。每台服务器上的代理都能在整个环境中实现持续控制、监控和流量保护。

Mishra 说道：“通过与我们的生态系统进行轻松集成，Akamai Guardicore Segmentation 帮助我们实施了最小权限模式，防止了恶意软件的横向移动并保护了关键资产。该解决方案一经实施，便立即进入了保护模式。”

这种差异立竿见影。“Akamai Guardicore Segmentation 解决了我们最紧迫的挑战，即大规模分析东西向流量，同时彻底消除了服务中断问题。”