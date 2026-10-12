[00:00–00:58] 简介：Thorsten Hans 将通过本教程，介绍如何利用 Linode GPU 实例、Ollama、Spin 和 Akamai Functions，在 Akamai Cloud 上构建基于 LLM 的聊天机器人应用程序。



[00:58–02:22] 架构概述：解释多层系统架构图，详细展示运行 Ollama 且配备了 NVIDIA GPU 的 Linode 实例，以及托管 Spin 应用程序（包含 Astro 前端和 TypeScript API）并使用分布式键值存储的 Akamai Functions。



[02:22–03:30] Spin 和应用程序组件：概述 Spin 是一项 CNCF WebAssembly 框架，并说明应用程序的两个组件：Astro 前端和 TypeScript API。



[03:30–06:21] API 逻辑和缓存流程：介绍 TypeScript API 如何处理请求、查询分布式键值存储以提供缓存的回复、为新查询构建提示词并应用安全护栏，以及缓存模型生成的回复。



[06:21–09:03] 利用 Terraform 配置基础架构：深入解析 Terraform 配置，展示 Linode Provider、配备专用 NVIDIA GPU 的实例，以及 Null Provider 轮询逻辑。



[09:03–10:05] 防火墙和网络配置：检查 Terraform 中的 Linode 防火墙设置，查看针对 SSH 访问和 Ollama HTTP API（端口 11434）流量的具体规则。



[10:05–12:26] Cloud-init 和 GPU 驱动程序安装：分析 linode.yaml cloud-init 脚本，了解其如何自动执行软件包更新、GPU 驱动程序安装、系统重启以及 Ollama 服务初始化。



[12:26–14:49] 执行 Terraform 调配：运行 terraform apply 来创建云基础架构，并快速演示整个调配过程（约 5 分钟）。



[14:49–16:07] Spin 应用程序清单 (spin.toml)：检查 spin.toml，详细了解 HTTP 触发器、组件路由、环境变量、键值存储访问权限以及出站主机权限。



[16:07–17:53] API 实施和安全护栏：逐步解析 index.ts、handler.ts 和 guardrails.ts 中的代码，说明请求验证、输入长度限制（500 个字符）以及如何通过正则表达式匹配来防范提示词注入攻击。



[17:53–19:30] 会话历史和键值缓存：介绍如何通过 Cookie 跟踪会话，以及如何实施 kvService.ts，从键值存储中查找并返回已缓存的查询结果。



[19:30–20:54] 通过 LangChain 调用 LLM: 详细解析 llaService.ts，介绍如何组合提示词（系统提示词、会话历史和用户查询），以及如何通过 LangChain JS 和 Ollama 软件包调用 LLM。



[20:54–21:38] 软件包依赖项：检查 package.json，重点了解构建 WebAssembly 应用程序所需的 Spin SDK 和 LangChain 依赖项。



[21:38–22:27] 编译到 WebAssembly：在终端中执行 spin build，将前端和 API 组件编译到 .wasm 目标中。



[22:27–23:59] 部署到 Akamai Functions：通过 spin aka login 完成身份验证，然后执行 spin aka deploy 并配置环境变量，将 WebAssembly 应用程序发布到全球各地。

