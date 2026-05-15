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区域可用性

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完全部署可用性

所有用户都可以在此区域中创建资源。

有限部署可用性

该区域可能存在容量限制。

计划的可用性

我们计划在此区域提供计算服务。

北美

区域 Slug 状态
佐治亚州亚特兰大 us-southeast 完全
伊利诺斯州芝加哥 us-ord 完全
德克萨斯州达拉斯 us-central 完全
加利福尼亚州弗里蒙特 us-west 完全
加利福尼亚州洛杉矶 us-lax 完全
佛罗里达州迈阿密 us-mia 完全
新泽西州纽瓦克 us-east 完全
华盛顿州西雅图 us-sea 完全
华盛顿特区 us-iad 完全
加拿大多伦多 ca-central 完全

欧洲

区域 Slug 状态
瑞典斯德哥尔摩 se-sto 完全
荷兰阿姆斯特丹 nl-ams 完全
意大利米兰 it-mil 完全
英国伦敦 eu-west 有限
英国扩展区伦敦 gb-lon 完全
法国巴黎 fr-par 完全
西班牙马德里 es-mad 有限
德国法兰克福 eu-central 完全
德国扩展区法兰克福 de-fra-2 完全

亚洲

区域 Slug 状态
新加坡，SP ap-south 完全
新加坡扩展区，SP sg-sin-2 完全
日本大阪 jp-osa 完全
日本东京 ap-northeast 完全
日本东京扩展区 jp-tyo-3 完全
印度钦奈 in-maa 完全
印度孟买 ap-west 完全
印度孟买扩展区 in-bom-2 完全
印度尼西亚雅加达 id-cgk 完全

南美洲

区域 Slug 状态
巴西圣保罗 br-gru 完全

大洋洲

区域 Slug 状态
澳大利亚墨尔本 au-mel 有限
澳大利亚悉尼 ap-southeast 完全

上次更新时间

2025 年 1 月 21 日
对于新客户，我们已禁止在印度尼西亚雅加达 (id-cgk) 创建新资源。在 2025 年 1 月 21 日前拥有现有资源的客户可以继续在此区域部署资源。

 

2024 年 8 月 16 日
对于新客户，我们已禁止在英国伦敦 (eu-west) 创建新资源。在 2024 年 8 月 16 日前拥有现有资源的客户可以继续在此区域部署资源。

 

2024 年 2 月 1 日
对于新客户，我们已禁止在华盛顿特区 (IAD) 创建新资源。在 2024 年 2 月 1 日前拥有现有资源的客户可以继续在此区域部署资源。

产品供应情况

选择区域时，请检查功能和服务可用性。请参阅我们的文档以了解产品可用性详细信息。

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