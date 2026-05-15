|区域
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|佐治亚州亚特兰大
|us-southeast
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|伊利诺斯州芝加哥
|us-ord
|完全
|德克萨斯州达拉斯
|us-central
|完全
|加利福尼亚州弗里蒙特
|us-west
|完全
|加利福尼亚州洛杉矶
|us-lax
|完全
|佛罗里达州迈阿密
|us-mia
|完全
|新泽西州纽瓦克
|us-east
|完全
|华盛顿州西雅图
|us-sea
|完全
|华盛顿特区
|us-iad
|完全
|加拿大多伦多
|ca-central
|完全
北美
欧洲
|区域
|Slug
|状态
|瑞典斯德哥尔摩
|se-sto
|完全
|荷兰阿姆斯特丹
|nl-ams
|完全
|意大利米兰
|it-mil
|完全
|英国伦敦
|eu-west
|有限
|英国扩展区伦敦
|gb-lon
|完全
|法国巴黎
|fr-par
|完全
|西班牙马德里
|es-mad
|有限
|德国法兰克福
|eu-central
|完全
|德国扩展区法兰克福
|de-fra-2
|完全
亚洲
|区域
|Slug
|状态
|新加坡，SP
|ap-south
|完全
|新加坡扩展区，SP
|sg-sin-2
|完全
|日本大阪
|jp-osa
|完全
|日本东京
|ap-northeast
|完全
|日本东京扩展区
|jp-tyo-3
|完全
|印度钦奈
|in-maa
|完全
|印度孟买
|ap-west
|完全
|印度孟买扩展区
|in-bom-2
|完全
|印度尼西亚雅加达
|id-cgk
|完全
南美洲
|区域
|Slug
|状态
|巴西圣保罗
|br-gru
|完全
大洋洲
|区域
|Slug
|状态
|澳大利亚墨尔本
|au-mel
|有限
|澳大利亚悉尼
|ap-southeast
|完全
上次更新时间
2025 年 1 月 21 日
对于新客户，我们已禁止在印度尼西亚雅加达 (id-cgk) 创建新资源。在 2025 年 1 月 21 日前拥有现有资源的客户可以继续在此区域部署资源。
2024 年 8 月 16 日
对于新客户，我们已禁止在英国伦敦 (eu-west) 创建新资源。在 2024 年 8 月 16 日前拥有现有资源的客户可以继续在此区域部署资源。
2024 年 2 月 1 日
对于新客户，我们已禁止在华盛顿特区 (IAD) 创建新资源。在 2024 年 2 月 1 日前拥有现有资源的客户可以继续在此区域部署资源。