2025 年 1 月 21 日

对于新客户，我们已禁止在印度尼西亚雅加达 (id-cgk) 创建新资源。在 2025 年 1 月 21 日前拥有现有资源的客户可以继续在此区域部署资源。

2024 年 8 月 16 日

对于新客户，我们已禁止在英国伦敦 (eu-west) 创建新资源。在 2024 年 8 月 16 日前拥有现有资源的客户可以继续在此区域部署资源。

2024 年 2 月 1 日

对于新客户，我们已禁止在华盛顿特区 (IAD) 创建新资源。在 2024 年 2 月 1 日前拥有现有资源的客户可以继续在此区域部署资源。