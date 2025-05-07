¿En qué se diferencian una puerta de enlace de API y una red de servicios?

En los entornos de TI modernos, las puertas de enlace de API y las redes de servicios desempeñan funciones distintas, pero complementarias, en la gestión y protección de API y microservicios. Mientras que una puerta de enlace de API gestiona principalmente el tráfico externo y las solicitudes y respuestas de API, una red de servicios se centra en la comunicación interna entre microservicios, lo que garantiza la fiabilidad, la seguridad y la observabilidad. Ambas tecnologías pueden coexistir, lo que proporciona soluciones sólidas para la gestión del tráfico, la escalabilidad y la seguridad en aplicaciones nativas de la nube.

Si trabaja en el campo de TI durante el tiempo suficiente, será testigo de la llegada de una nueva tecnología con una funcionalidad parecida a alguna que ya tiene. Se preguntará: "¿Necesito esto? ¿No lo tengo ya? ¿Por qué todo el mundo muestra tanto entusiasmo con esta nueva idea si coincide con algo que ya existe?" Lamentablemente, el ruido que hacen los proveedores puede amplificar la confusión.

Las comparaciones actuales entre las puertas de enlace de API y las redes de servicio puede englobarse en esta categoría. Las dos tecnologías son distintas, pero están empezando a converger. La gente se pregunta, entre otras cosas, si necesita una red de servicios cuando ya tiene una puerta de enlace de API. En este artículo se analiza las similitudes y las diferencias de las puertas de enlace de API y las redes de servicios, y por qué le convendría usar ambas.