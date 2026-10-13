Harmonic tiene dos unidades de negocio. Una se centra en la banda ancha y la otra en el vídeo. Formo parte de la parte del vídeo en la empresa y nos centramos en la tecnología para el streaming y la retransmisión. Hemos formado parte de la transición de los equipos de vídeo tradicionales a la migración a la nube. Para algunas personas, es más económico mantenerlo todo en el entorno local, mientras que para otras es más conveniente trasladarlo todo a la nube. Estamos viendo muchas soluciones híbridas. Por una parte se deja en el entorno local lo que tiene sentido mantener en el entorno local, y luego mover a la nube lo que tiene sentido que se mueva, y conectar ambas partes. La asociación entre Harmonic y Akamai puede resolver varios problemas diferentes. Por un lado, para los streamers puros, se trata de una solución muy rentable con la mejor tecnología para la perspectiva del streaming y la mejor tecnología desde la perspectiva de la nube. Por otro lado, en cuanto a las empresas tradicionales que mantenían todo en el entorno local, esta combinación ahora les permite empezar a trasladar el contenido a la nube o tener una solución híbrida. Por ejemplo, una gran parte de la codificación se utiliza en el centro de datos, en el entorno local, pero el almacenamiento, las funciones de grabadora de vídeo (DVR) y el origen se almacenan en la nube y utilizan esa elasticidad.



Más allá de los flujos de trabajo tradicionales de reproducción, codificación y streaming en flujo, ahora también podemos añadir funciones a esa distribución principal, con la conectividad de Akamai Cloud, y la tecnología Harmonic es la solución perfecta para ello. El motivo por el que decidimos trabajar con Akamai para impulsar VOS360 es realmente por las características clave que ofrece Akamai Connected Cloud. La forma en que se crea Akamai Connected Cloud en función del espacio de la red de distribución de contenido (CDN) es diferente de la forma en que se crean los centros de datos hiperescalables típicos. Esto se centra más en el contenido multimedia. Aporta un mayor beneficio a la forma en que se distribuyen el contenido multimedia. Está mucho más cerca del suscriptor final, lo que se traduce en una latencia y un coste menores. Para nosotros, eso es fundamental con respecto de los flujos de trabajo de vídeo. Esta asociación con Akamai es exactamente lo que estábamos buscando para hacer crecer nuestro negocio de SaaS.