Harmonic está transformando la banda ancha y la distribución de vídeo tal y como la conocemos. Como líder mundial en soluciones virtualizadas, está cambiando la forma en que las empresas del sector multimedia y los proveedores de servicios monetizan el contenido en cada pantalla al simplificar la distribución de vídeo OTT a través de flujos de trabajo nativos de la nube. Al combinar las soluciones VOS®360 nativas de la nube de Harmonic con Akamai Cloud y Akamai Media Services Live 5, Harmonic y Akamai están cambiando la rapidez, fiabilidad y escalabilidad con las que se distribuyen los servicios de vídeo.
Redefinición de la banda ancha y la distribución de vídeo
Impulso de la innovación con IA y flexibilidad en la nube
Las empresas del sector multimedia de todo el mundo utilizan las ofertas de software como servicio (SaaS) VOS360 líderes en el mercado de Harmonic, y por una buena razón. La solución VOS360 Media SaaS optimiza todos los procesos de producción y distribución de contenido multimedia para ofrecer servicios de streaming y retransmisión de alta calidad, mientras que la solución VOS360 Ad SaaS proporcionan un flujo de trabajo de publicidad personalizado completo para anuncios a pantalla completa y dentro del streaming.
Dado que la IA está redefiniendo rápidamente los flujos de trabajo de vídeo, Harmonic está invirtiendo en nuevas capacidades para ayudar a los clientes a seguir avanzando en la adopción de la innovación. Sus últimas mejoras de VOS360 utilizan la IA para mejorar las experiencias de los espectadores, automatizar la distribución y desbloquear la monetización de los anuncios a escala.
Sin embargo, para obtener estas ventajas es necesario contar con una plataforma en la nube que no solo sea eficaz y escalable, sino que también sea rentable. Muchos proveedores de servicios se ven obligados a confiar en entornos híbridos o locales debido a las necesidades impredecibles de capacidad y a los elevados costes de salida de las nubes tradicionales.
"En conjunto, estos problemas han hecho que resulte prohibitivo ejecutar determinados flujos de trabajo en la nube", afirma Gil Rudge, vicepresidente sénior de Productos y Soluciones de Vídeo de Harmonic. "Queríamos capacitar a nuestros clientes para migrar a la nube y aprovechar sus ventajas".
Por qué Akamai Cloud era la solución perfecta
Al buscar un partner en la nube, Harmonic quería uno que pensara como ellos lo hacían en su empresa: centrado en el sector multimedia y consciente de los costes. La respuesta fue Akamai Cloud. "La forma en que se distribuye Akamai Cloud la diferencia de la forma en que se crean los centros de datos hiperescalables", afirma Rudge. "Como Akamai distribuye contenido multimedia mucho más cerca de los suscriptores finales, esta cercanía se traduce en una menor latencia y un menor coste, que son fundamentales para los flujos de trabajo de vídeo".
Ahora, como miembro del programa de partners informáticos cualificados de Akamai, Harmonic puede ofrecer a los clientes una forma más inteligente y rentable de ejecutar sus cargas de trabajo de vídeo basadas en la nube, con mayor escalabilidad, fiabilidad y resiliencia. Los clientes también pueden aprovechar una gran variedad de capacidades de cloud computing, seguridad y distribución de contenido a través de Akamai.
"Gracias a las soluciones VOS360 SaaS de Harmonic en Akamai Cloud, las empresas del sector multimedia obtienen un mayor control sobre sus flujos de trabajo, pueden optimizar las experiencias de visionado y pueden impulsar el crecimiento empresarial a la vez que reducen los costes operativos", afirma Rudge.
"Esta asociación es una apuesta ganadora tanto para nosotros como para nuestros clientes, ya que combina nuestra mejor tecnología con Akamai Cloud, la solución de primera clase".— Gil Rudge, vicepresidente sénior de Productos y Soluciones de Vídeo de Harmonic
Servicio fiable de cargas de trabajo de IA y modelos híbridos
Gracias a que sus soluciones SaaS se ejecutan ahora en Akamai Cloud, Harmonic está en condiciones de admitir cargas de trabajo de última generación, incluidos los servicios multimedia basados en IA. "Estamos encantados de ayudar a migrar a los clientes de sus soluciones locales tradicionales a Akamai Cloud para que puedan aprovechar fácilmente la innovación rentable", afirma Rudge.
Incluso las organizaciones que mantienen una arquitectura híbrida pueden beneficiarse. "Puede que tenga sentido mantener los recursos con costes fijos en el entorno local, pero la nube tiene sentido para las variables", dice Rudge. "Por ejemplo, las cadenas de televisión, las emisoras y otros usuarios pueden mantener la codificación en el entorno local y trasladar su almacenamiento a la nube para obtener elasticidad".
La ejecución en Akamai Cloud permite que las soluciones SaaS de Harmonic funcionen a un coste menor y, al mismo tiempo, permitan más flujos de trabajo. "Cada migración puede realizarse a un coste menor, mientras que las empresas se benefician de la mayor calidad y fiabilidad de Akamai Cloud", afirma Rudge.
Uso de Akamai Media Services Live 5
A medida que aumentaban las expectativas de los espectadores, Akamai buscó un nuevo motor de procesamiento de vídeo para su propio servicio de origen en directo: Akamai Media Services Live 5. Este completo conjunto potencia la retransmisión de eventos en directo y el streaming lineal para algunas de las principales empresas del sector multimedia del mundo.
La solución VOS360 Media SaaS de Harmonic fue la elección clara. Como partner exclusivo de procesamiento de vídeo de Akamai Media Services Live 5, Harmonic ofrecerá experiencias de visionado de alta calidad y siempre activas para servicios lineales y en directo ininterrumpidos a escala.
Aceleración del crecimiento en la nube
La potente asociación entre Harmonic y Akamai permite a ambas empresas escalar de forma más inteligente y ayudar a los clientes a innovar más rápido. Los proveedores de servicios, las cadenas de televisión y los propietarios de contenido pueden implementar servicios de vídeo de forma más rentable, simplificar flujos de trabajo complejos y buscar nuevos modelos de monetización.
"Nuestro negocio ha ido creciendo gradualmente en los últimos años. Esta asociación con Akamai acelerará ese crecimiento. No solo permite a nuestros clientes aprovechar Media Services Live 5, sino que también nos ofrece una nube fiable a un precio excelente, lo que permite migrar más flujos de trabajo a la nube", concluye Rudge.
Transcripción del vídeo:
Harmonic has got two business units. One focuses on broadband, one focuses on video. I'm part of the video side of the business, and we focus on technology for streaming and broadcast. We've been part of the transition from legacy video equipment to the migration to the cloud. For some folks, it's more economical to keep it on-prem, some to move it all to the cloud. What we're seeing is a lot of hybrid solutions. Part on-premise is what makes sense to keep on on-premise, and then what makes sense move to the cloud and connect the two. The partnership between Harmonic and Akamai can solve multiple different problems. On the one hand, for pure streamers, this is a very cost-effective solution with a best-of-breed technology for the stream perspective and best-of-breed technology from a cloud perspective. On the other hand, if we look at traditional players that kept everything on-premise, this combo can now allow them to start moving stuff to the cloud or having a hybrid solution. For example, you put a lot of your encoding on-premise in your data center, but then you put your storage, DVR, origin in the cloud and use that elasticity.
Beyond the traditional workflows of playout, encoding, streaming, we can now add to that primary distribution, as well, with the connectivity of the Akamai cloud, and the Harmonic technology is a perfect fit for that. The reason we chose to work with Akamai to power VOS360 is really because of the key traits that the Akamai Connected Cloud provide. The way the Akamai Connected Cloud is built based on the footprint of the CDN is different from how the typical hyperscaler data centers are built. This is more focused on media. It brings a better benefit to how media is delivered. It's far closer to the end subscriber, which means lower latency and lower cost. That for us is critical when we look at video workflows. This partnership with Akamai is exactly what we were looking for to grow our SaaS business.
Harmonic tiene dos unidades de negocio. Una se centra en la banda ancha y la otra en el vídeo. Formo parte de la parte del vídeo en la empresa y nos centramos en la tecnología para el streaming y la retransmisión. Hemos formado parte de la transición de los equipos de vídeo tradicionales a la migración a la nube. Para algunas personas, es más económico mantenerlo todo en el entorno local, mientras que para otras es más conveniente trasladarlo todo a la nube. Estamos viendo muchas soluciones híbridas. Por una parte se deja en el entorno local lo que tiene sentido mantener en el entorno local, y luego mover a la nube lo que tiene sentido que se mueva, y conectar ambas partes. La asociación entre Harmonic y Akamai puede resolver varios problemas diferentes. Por un lado, para los streamers puros, se trata de una solución muy rentable con la mejor tecnología para la perspectiva del streaming y la mejor tecnología desde la perspectiva de la nube. Por otro lado, en cuanto a las empresas tradicionales que mantenían todo en el entorno local, esta combinación ahora les permite empezar a trasladar el contenido a la nube o tener una solución híbrida. Por ejemplo, una gran parte de la codificación se utiliza en el centro de datos, en el entorno local, pero el almacenamiento, las funciones de grabadora de vídeo (DVR) y el origen se almacenan en la nube y utilizan esa elasticidad.
Más allá de los flujos de trabajo tradicionales de reproducción, codificación y streaming en flujo, ahora también podemos añadir funciones a esa distribución principal, con la conectividad de Akamai Cloud, y la tecnología Harmonic es la solución perfecta para ello. El motivo por el que decidimos trabajar con Akamai para impulsar VOS360 es realmente por las características clave que ofrece Akamai Connected Cloud. La forma en que se crea Akamai Connected Cloud en función del espacio de la red de distribución de contenido (CDN) es diferente de la forma en que se crean los centros de datos hiperescalables típicos. Esto se centra más en el contenido multimedia. Aporta un mayor beneficio a la forma en que se distribuyen el contenido multimedia. Está mucho más cerca del suscriptor final, lo que se traduce en una latencia y un coste menores. Para nosotros, eso es fundamental con respecto de los flujos de trabajo de vídeo. Esta asociación con Akamai es exactamente lo que estábamos buscando para hacer crecer nuestro negocio de SaaS.
Transcripción del vídeo:
Acerca de Harmonic
Harmonic (NASDAQ: HLIT), líder mundial en soluciones de banda ancha virtualizada y distribución de vídeo, ayuda a empresas de medios y proveedores de servicios a ofrecer una transmisión y una distribución de vídeo de alta calidad para sus clientes en todo el mundo. La empresa revolucionó la tecnología de redes de banda ancha con la primera solución de banda ancha virtualizada del sector. Con esta innovación, los operadores pudieron ofrecer sus servicios a través de Internet con alta velocidad y flexibilidad, llegando a los hogares y dispositivos móviles de los consumidores. Ya sea simplificando la distribución de vídeo OTT con plataformas de software y nube innovadoras o impulsando la distribución de servicios de Internet de alta velocidad, Harmonic está cambiando la forma en que las empresas del sector multimedia y los proveedores de servicios monetizan el contenido en directo y a la carta en todos los dispositivos.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.