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Hydrolix propose TrafficPeak sur Akamai Cloud

Un partenaire Akamai offre un service géré qui génère des informations et une valeur sans précédent en matière de données pour les clients d'Akamai

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Queue-it a amélioré l'expérience en ligne de milliards d'utilisateurs

L'entreprise a assuré des expériences digitales sans faille pour les plus grandes organisations du monde, lors de leurs événements les plus importants, mais aussi au quotidien, grâce aux solutions Akamai.

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Harmonic a innové avec les flux multimédias dans le cloud

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Harper a besoin d'une latence faible. L'entreprise s'est associée à Akamai pour le Cloud Computing et a réduit les temps de réponse aux requêtes des clients de 100 ms.

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