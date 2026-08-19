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Hydrolix

El partner de Akamai ofrece un servicio gestionado que genera un valor de datos e información sin precedentes para los clientes de Akamai

Logotipo de Hydrolix

Ubicación

Portland, Oregón
hydrolix.io

Sector

Alta tecnología

Resultados clave

  • Se reducen los costos de datos
  • Se obtienen conocimientos de datos
  • Se permite el almacenamiento a largo plazo

Solución

Cloud Computing
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Cambio en la economía del big data

Fundada en 2018 para poner fin a la ansiedad por los datos en el mundo, Hydrolix combina el procesamiento de flujos en tiempo real, la búsqueda indexada y el almacenamiento desvinculado en una plataforma de datos en la nube que procesa datos de transacciones a escala de terabytes a un coste cuatro veces menor que otros sistemas similares. Diseñada específicamente para hacer que la recopilación, la conservación y la consulta de big data resulte rentable, la empresa trabaja con algunas de las empresas más grandes del mundo para cambiar la forma en la que gestionan y aprovechan sus datos.

A través de la asociación entre Akamai e Hydrolix, llega la oferta de TrafficPeak: una plataforma de observabilidad gestionada que se ejecuta en Akamai Cloud, la plataforma más distribuida del mundo para el cloud computing, la seguridad y la distribución de contenido.

Reducción drástica de los costes de datos y de observabilidad

Los datos son, a menudo, el principal gasto de una empresa después de las nóminas. De hecho, la observabilidad puede representar el 30 % del gasto total en la nube, lo que somete al departamento de TI a una enorme presión para reducir el coste de los datos. Puesto que recopilar datos a escala es caro, las empresas suelen confiar en métricas de alto nivel o en datos resumidos. 

Tras reconocer que los clientes necesitaban una visibilidad detallada de sus registros y datos más asequible, Akamai firmó un acuerdo comercial con Hydrolix para habilitar la plataforma de observabilidad TrafficPeak. TrafficPeak, un servicio gestionado que se ejecuta en Akamai Cloud, permite a los clientes incorporar, consultar y conservar grandes cantidades de datos durante un largo periodo de tiempo, a un coste mucho menor que el de otras tecnologías. Además, como servicio completamente gestionado, TrafficPeak reduce los recursos humanos y tecnológicos que normalmente se necesitan para gestionar y analizar volúmenes de datos tan grandes. 

Según Marty Kagan, cofundador y director ejecutivo de Hydrolix, "TrafficPeak cuesta un 75 % menos que otros proveedores. Permitir que los clientes de Akamai aprovechen todos sus datos en lugar de desecharlos para ahorrar costes puede ofrecerles una ventaja competitiva".

Obtención de más información a partir de más datos

Gracias a TrafficPeak, los clientes de Akamai pueden obtener información esencial sobre sus aplicaciones, usuarios e infraestructura mediante paneles que se pueden personalizar, un rendimiento de consultas sin igual y la programación automática de la retención de datos. Además, la integración es sencilla. Por ejemplo, TrafficPeak se integra a la perfección con los datos de gestión de eventos e información de seguridad (SIEM) y DataStream 2 de Akamai para ofrecer una visibilidad consolidada de los incidentes de seguridad y el rendimiento de las aplicaciones, todo ello en un único panel. Al aprovechar TrafficPeak para correlacionar los datos de SIEM con los datos de entrega, los clientes pueden identificar posibles amenazas de seguridad, como picos de tráfico poco comunes.

Satisfacer una amplia gama de necesidades empresariales

Tal y como explica Kagan, algunas de las empresas más grandes del mundo utilizan TrafficPeak para saber lo que está sucediendo en sus plataformas. "TrafficPeak ofrece visibilidad en tiempo real de todo el tráfico, por lo que las empresas pueden detectar piratería o abusos".

Uno de los clientes de Akamai que conoce de primera mano la potencia de TrafficPeak es Elkjøp, una de las principales empresas de electrónica de consumo y electrodomésticos en los países nórdicos.

"Durante la campaña del Black Friday, en uno de los momentos de mayor tráfico, sufrimos un enorme ataque DDoS en el que se vieron involucradas 3000 direcciones IP repartidas por 80 países. TrafficPeak detectó el ataque inmediatamente, mientras que los servicios de seguridad de Akamai nos proporcionaron la protección necesaria para contener el ataque", afirma Jonas Petersson, responsable del equipo de comercio electrónico de Elkjøp Nordic AS.

Mediante el análisis de TrafficPeak, los clientes de Akamai también pueden predecir las regiones geográficas con mayor demanda. Después, la CDN de Akamai puede priorizar la distribución de contenido a esas regiones para garantizar un streaming de alta definición sin almacenamiento en búfer durante los picos de audiencia.

Las empresas también utilizan TrafficPeak para personalizar las recomendaciones de contenido. Así, conocer los hábitos de visionado de los usuarios de streaming, las consultas de búsqueda y la interacción, permite a las plataformas de streaming utilizar la CDN de Akamai para ofrecer recomendaciones altamente personalizadas que aumenten el tiempo de visualización y la retención de usuarios.

Las empresas de juegos utilizan TrafficPeak para supervisar los picos de tráfico y obtener información sobre el éxito de la última actualización de sus juegos. Incluso las empresas que utilizan varias CDN pueden almacenar todos sus registros de tráfico en TrafficPeak en lugar de comprar una herramienta de observación de datos de terceros. 

"Nos complace poder proporcionar observabilidad en tiempo real a todos los clientes de las soluciones de seguridad y distribución de contenidos de Akamai. Los clientes de Akamai buscan una solución de observabilidad escalable para gestionar las cargas de trabajo sin esfuerzo ni grandes costes", concluye Kagan.

Acerca de Hydrolix

Hydrolix es la única plataforma de datos nativa en la nube diseñada específicamente para cargas de trabajo a escala de terabytes. La empresa, que permite la observabilidad en tiempo real sin límites, se fundó para cambiar la economía del big data y abordar la ansiedad, los obstáculos técnicos y las limitaciones de las soluciones actuales. Obtenga más información sobre cómo Hydrolix ayuda a las organizaciones a disfrutar de sus datos en hydrolix.io.

Acerca de Akamai

Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el borde, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, al tiempo que proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.

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