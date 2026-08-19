Fundada en 2018 para poner fin a la ansiedad por los datos en el mundo, Hydrolix combina el procesamiento de flujos en tiempo real, la búsqueda indexada y el almacenamiento desvinculado en una plataforma de datos en la nube que procesa datos de transacciones a escala de terabytes a un coste cuatro veces menor que otros sistemas similares. Diseñada específicamente para hacer que la recopilación, la conservación y la consulta de big data resulte rentable, la empresa trabaja con algunas de las empresas más grandes del mundo para cambiar la forma en la que gestionan y aprovechan sus datos.
A través de la asociación entre Akamai e Hydrolix, llega la oferta de TrafficPeak: una plataforma de observabilidad gestionada que se ejecuta en Akamai Cloud, la plataforma más distribuida del mundo para el cloud computing, la seguridad y la distribución de contenido.