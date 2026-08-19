Tal y como explica Kagan, algunas de las empresas más grandes del mundo utilizan TrafficPeak para saber lo que está sucediendo en sus plataformas. "TrafficPeak ofrece visibilidad en tiempo real de todo el tráfico, por lo que las empresas pueden detectar piratería o abusos".

Uno de los clientes de Akamai que conoce de primera mano la potencia de TrafficPeak es Elkjøp, una de las principales empresas de electrónica de consumo y electrodomésticos en los países nórdicos.

"Durante la campaña del Black Friday, en uno de los momentos de mayor tráfico, sufrimos un enorme ataque DDoS en el que se vieron involucradas 3000 direcciones IP repartidas por 80 países. TrafficPeak detectó el ataque inmediatamente, mientras que los servicios de seguridad de Akamai nos proporcionaron la protección necesaria para contener el ataque", afirma Jonas Petersson, responsable del equipo de comercio electrónico de Elkjøp Nordic AS.

Mediante el análisis de TrafficPeak, los clientes de Akamai también pueden predecir las regiones geográficas con mayor demanda. Después, la CDN de Akamai puede priorizar la distribución de contenido a esas regiones para garantizar un streaming de alta definición sin almacenamiento en búfer durante los picos de audiencia.

Las empresas también utilizan TrafficPeak para personalizar las recomendaciones de contenido. Así, conocer los hábitos de visionado de los usuarios de streaming, las consultas de búsqueda y la interacción, permite a las plataformas de streaming utilizar la CDN de Akamai para ofrecer recomendaciones altamente personalizadas que aumenten el tiempo de visualización y la retención de usuarios.

Las empresas de juegos utilizan TrafficPeak para supervisar los picos de tráfico y obtener información sobre el éxito de la última actualización de sus juegos. Incluso las empresas que utilizan varias CDN pueden almacenar todos sus registros de tráfico en TrafficPeak en lugar de comprar una herramienta de observación de datos de terceros.

"Nos complace poder proporcionar observabilidad en tiempo real a todos los clientes de las soluciones de seguridad y distribución de contenidos de Akamai. Los clientes de Akamai buscan una solución de observabilidad escalable para gestionar las cargas de trabajo sin esfuerzo ni grandes costes", concluye Kagan.