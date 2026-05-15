Elimine el estrés y los dolores de cabeza que supone la aplicación de parches a las vulnerabilidades de VPN, al tiempo que proporciona un acceso rápido y seguro a sus aplicaciones mediante el acceso de red Zero Trust (ZTNA). Compruébelo personalmente:
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- Integre los productos sin problemas con su proveedor de identidades y otras herramientas del ecosistema de seguridad, como las soluciones de gestión de información y eventos de seguridad (SIEM).
- Escale e implemente sistemas fácilmente en todas las infraestructuras con alta disponibilidad, balanceo de carga de servidores y enrutamiento automático de aplicaciones.
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