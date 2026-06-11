Éliminez le stress et les maux de tête liés à la correction des vulnérabilités des VPN tout en fournissant un accès rapide et sécurisé à vos applications grâce au ZTNA (accès réseau Zero Trust). Jugez par vous-même :

Aucun matériel ni logiciel à déployer ou à maintenir avec ZTNA en tant que service fourni via Akamai Cloud.

avec ZTNA en tant que service fourni via Akamai Cloud. Solution ZTNA complète avec des décisions d'accès adaptatives en temps réel en fonction du contexte et de la posture du terminal.

avec des décisions d'accès adaptatives en temps réel en fonction du contexte et de la posture du terminal. Intégration fluide de votre fournisseur d'identité et d'autres outils de sécurité, tels que les SIEM.

de votre fournisseur d'identité et d'autres outils de sécurité, tels que les SIEM. Évolutivité et déploiement aisés sur toutes les infrastructures grâce à une haute disponibilité, un équilibrage de la charge des serveurs et un routage automatique des applications.

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