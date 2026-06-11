Éliminez le stress et les maux de tête liés à la correction des vulnérabilités des VPN tout en fournissant un accès rapide et sécurisé à vos applications grâce au ZTNA (accès réseau Zero Trust). Jugez par vous-même :
- Aucun matériel ni logiciel à déployer ou à maintenir avec ZTNA en tant que service fourni via Akamai Cloud.
- Solution ZTNA complète avec des décisions d'accès adaptatives en temps réel en fonction du contexte et de la posture du terminal.
- Intégration fluide de votre fournisseur d'identité et d'autres outils de sécurité, tels que les SIEM.
- Évolutivité et déploiement aisés sur toutes les infrastructures grâce à une haute disponibilité, un équilibrage de la charge des serveurs et un routage automatique des applications.
Préparez votre essai gratuit de 60 jours
- Soumettez le formulaire
- Confirmez votre adresse e-mail
- Connectez-vous et configurez votre instance d'Enterprise Application Access.
Certaines conditions et restrictions s'appliquent.