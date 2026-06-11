X
Akamai acquisirà LayerX per imporre il controllo sull'uso dell'IA su qualsiasi browser. Visualizza dettagli
Akamai
Effettuate l'accesso
Effettuate l'accesso Close
Cloud Manager
Gestisci i tuoi servizi di cloud computing
Effettuate l'accesso Close
Control Center
Gestisci i tuoi servizi di sicurezza e delivery

Prova gratuita di 60 giorni con Enterprise Application Access

Scaricate la vostra versione di prova gratuita

Eliminate lo stress e i problemi relativi alla correzione delle vulnerabilità delle VPN, fornendo, al contempo, un accesso rapido e sicuro alle vostre applicazioni tramite la soluzione ZTNA (Zero Trust Network Access). Scopritelo da soli:

  • Nessun hardware o software da implementare o mantenere con la soluzione ZTNA-as-a-Service fornita dall'Akamai Cloud.
  • Distribuzione di una soluzione ZTNA completa con decisioni sugli accessi adattivi in tempo reale in base al contesto e al comportamento dei dispositivi.
  • Integrazione perfetta con il vostro provider dei servizi di identità e con altri strumenti di sicurezza, come le soluzioni SIEM.
  • Scalabilità e implementazione semplificate in tutte le infrastrutture, grazie alle funzionalità ad alta disponibilità, al bilanciamento del carico dei server e al routing automatico delle app.

Avviate una prova gratuita di 60 giorni

  1. Inviare il modulo
  2. Confermare l'indirizzo e-mail
  3. Effettuare l'accesso e configurare l'istanza di Enterprise Application Access

Offerta soggetta a termini e restrizioni.

Scaricate la vostra versione di prova gratuita