Eliminate lo stress e i problemi relativi alla correzione delle vulnerabilità delle VPN, fornendo, al contempo, un accesso rapido e sicuro alle vostre applicazioni tramite la soluzione ZTNA (Zero Trust Network Access). Scopritelo da soli:
- Nessun hardware o software da implementare o mantenere con la soluzione ZTNA-as-a-Service fornita dall'Akamai Cloud.
- Distribuzione di una soluzione ZTNA completa con decisioni sugli accessi adattivi in tempo reale in base al contesto e al comportamento dei dispositivi.
- Integrazione perfetta con il vostro provider dei servizi di identità e con altri strumenti di sicurezza, come le soluzioni SIEM.
- Scalabilità e implementazione semplificate in tutte le infrastrutture, grazie alle funzionalità ad alta disponibilità, al bilanciamento del carico dei server e al routing automatico delle app.
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