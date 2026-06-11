Diga adeus ao transtorno de corrigir vulnerabilidades de VPNs e obtenha acesso rápido e seguro às suas aplicações usando a estrutura Zero Trust Network Access (ZTNA). Veja por conta própria:
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- Entregue ZTNA completo com decisões de acesso adaptáveis e em tempo real baseadas no contexto e na postura dos dispositivos.
- Integração perfeita com seu atual provedor de identidades e outras ferramentas de segurança, como SIEMs.
- Dimensionamento e implantação com facilidade em todas as infraestruturas com alta disponibilidade, balanceamento de carga de servidor e roteamento automático de aplicações.
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