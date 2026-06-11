Bereiten Sie dem Stress und den Problemen beim Patchen von VPN-Schwachstellen ein Ende und bieten Sie gleichzeitig schnellen und sicheren Zugriff auf Ihre Anwendungen mit Zero Trust Network Access. Überzeugen Sie sich selbst:

Keine Hardware oder Software, die bereitgestellt oder gewartet werden muss , denn Zero Trust Network Access erfolgt als Service über die Akamai Cloud.

, denn Zero Trust Network Access erfolgt als Service über die Akamai Cloud. Bereitstellen von vollständigem Zero Trust Network Access mit adaptiven Zugriffsentscheidungen in Echtzeit basierend auf Kontext und Geräteprofil.

mit adaptiven Zugriffsentscheidungen in Echtzeit basierend auf Kontext und Geräteprofil. Nahtlose Integration mit Ihrem Identity Provider und anderen Sicherheitstools, wie z. B. SIEM.

mit Ihrem Identity Provider und anderen Sicherheitstools, wie z. B. SIEM. Einfache Skalierung und Bereitstellung über alle Infrastrukturen hinweg mit hoher Verfügbarkeit, Server-Lastausgleich und automatischem App-Routing.

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