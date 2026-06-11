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  • Keine Hardware oder Software, die bereitgestellt oder gewartet werden muss, denn Zero Trust Network Access erfolgt als Service über die Akamai Cloud.
  • Bereitstellen von vollständigem Zero Trust Network Access mit adaptiven Zugriffsentscheidungen in Echtzeit basierend auf Kontext und Geräteprofil.
  • Nahtlose Integration mit Ihrem Identity Provider und anderen Sicherheitstools, wie z. B. SIEM.
  • Einfache Skalierung und Bereitstellung über alle Infrastrukturen hinweg mit hoher Verfügbarkeit, Server-Lastausgleich und automatischem App-Routing.

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