Bereiten Sie dem Stress und den Problemen beim Patchen von VPN-Schwachstellen ein Ende und bieten Sie gleichzeitig schnellen und sicheren Zugriff auf Ihre Anwendungen mit Zero Trust Network Access. Überzeugen Sie sich selbst:
- Keine Hardware oder Software, die bereitgestellt oder gewartet werden muss, denn Zero Trust Network Access erfolgt als Service über die Akamai Cloud.
- Bereitstellen von vollständigem Zero Trust Network Access mit adaptiven Zugriffsentscheidungen in Echtzeit basierend auf Kontext und Geräteprofil.
- Nahtlose Integration mit Ihrem Identity Provider und anderen Sicherheitstools, wie z. B. SIEM.
- Einfache Skalierung und Bereitstellung über alle Infrastrukturen hinweg mit hoher Verfügbarkeit, Server-Lastausgleich und automatischem App-Routing.
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