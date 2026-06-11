Honey Baked Ham debe seguir las normas de seguridad de datos (DSS) de cumplimiento del sector de las tarjetas de pago (PCI), que exige (entre otras cosas) aislar activos específicos en los que se almacenan, procesan o envían datos de titulares de tarjetas. La empresa necesitaba un enfoque de segmentación que pudiera garantizar el cumplimiento normativo, reducir los niveles de riesgo y proteger la reputación de marca en caso de filtraciones evitando el movimiento lateral de los ciberdelincuentes.

Factores relacionados con el entorno

La empresa necesitaba proteger una combinación de servidores de aplicaciones y bases de datos SQL que se ejecutaban tanto en clústeres de servidores bare metal como en máquinas virtuales de VMware. Para aislar aplicaciones individuales en este entorno heterogéneo mediante técnicas tradicionales, hacía falta una inversión sustancial en nuevos dispositivos de firewall, así como muchos meses de trabajo.

Fallo del firewall

Al principio, la empresa intentó segmentar con firewalls tradicionales. Lamentablemente, los firewalls tradicionales no dieron la talla en cuanto a visibilidad e información de la actividad que se producía en el entorno, incluidos los flujos de comunicación entre servidores y aplicaciones.

"Con las herramientas tradicionales, la segmentación es extremadamente difícil", señala David E. Stennett, ingeniero sénior de infraestructura en el equipo de seguridad de Honey Baked Ham Company. "¿Cómo se decide qué se va a dividir en diferentes segmentos? ¿Cómo sabe uno qué debe ir con qué, qué componentes se están comunicando o si un componente necesita comunicarse con otros?".

Los firewalls tampoco proporcionaron los controles de seguridad adecuados ni la segmentación precisa que Honey Baked Ham necesitaba. Además, la organización quería una solución que ofreciera capacidades de detección de amenazas y respuesta para detener la actividad no autorizada, y esto no lo incluían los firewalls tradicionales.

Pérdidas de costes y tiempo

Otro factor importante en el cambio de enfoque de la organización fue el hecho de que los firewalls tradicionales eran costosos y requerían demasiado tiempo de inactividad para su implementación. Además, el proceso de implementación requería la labor de tres empleados a tiempo completo.

"El coste del uso de firewalls tradicionales iba a ser escandaloso, e íbamos a invertir mucho más tiempo del que la empresa quería que dedicáramos", dice Stennett. De hecho, el proyecto de la empresa destinado a proteger las aplicaciones se suspendió por diversos factores que lo hacían insostenible: un precio total de 1 millón de dólares, un plazo de dos años y la necesidad de periodos de inactividad.

La microsegmentación, su salvación

InterDev, un partner, le habló a Honey Baked Ham de la solución de microsegmentación como una alternativa a la segmentación física.

Honey Baked Ham implementó agentes de software de Akamai Guardicore Segmentation tanto en el entorno local como en la nube. La visibilidad precisa y la asignación de dependencias de aplicaciones que Akamai Guardicore Segmentaron ofrecía mostraron enseguida cómo se comunicaban las aplicaciones de Honey Baked Ham con otros activos de TI a nivel de proceso. Luego, el equipo pudo utilizar estos datos para asignar dependencias de aplicaciones y crear límites definidos por software en torno a las aplicaciones más delicadas de la empresa.

"Tengo una verdadera visibilidad del entorno y veo quién se conecta a qué aplicaciones y servidores", dice Stennett. "Tengo mejor y mayor control de la segmentación. Y ¿encima es más barato? No hace falta pensárselo dos veces".

Enorme reducción de costes

Gracias a Akamai Guardicore Segmentation, al no tener que comprar nuevos dispositivos de firewall, Honey Baked Ham pudo beneficiarse gratamente de una reducción de los costes iniciales de un 50 %. Honey Baked Ham calculó que el uso de segmentación basada en software en lugar de dispositivos de firewall tradicionales redujo el coste total de su iniciativa de seguridad de aplicaciones en un 85 %: pasó de más de 1 millón de dólares a menos de 160 000 dólares.

Facilidad de uso



La simplicidad de un enfoque de segmentación basada en software hizo posible que un solo arquitecto de seguridad llevara a cabo todo el proyecto de segmentación en tan solo seis semanas sin tener que desactivar la aplicación en ningún momento; un cambio notable con respecto al plazo de dos años que antes se calculaba que hacía falta con los firewalls.

Dado que Akamai Guardicore Segmentation no requiere hardware y es independiente de la infraestructura subyacente, fue fácil de gestionar. Honey Baked Ham desarrolló e implementó fácilmente políticas multientorno que podían aplicarse tanto dentro como fuera de las instalaciones. En palabras de Stennett: "Con Akamai Guardicore Segmentation, puedo ver todo ese tráfico en un solo lugar. Puedo ver todas mis reglas en un solo lugar. Puedo gestionarlo todo desde un solo lugar".

Ahorro de tiempo descomunal

"Gracias a Akamai Guardicore Segmentation, no solo pudimos proteger 45 aplicaciones sin ninguna interrupción y en solo seis semanas, sino que también obtuvimos una solución más ágil, rentable y segura que nuestro anterior proveedor de firewall", afirma Stennett. En última instancia, Honey Baked Ham pudo acelerar el cronograma de implementación en más de 15 veces, sin que hiciera falta desactivar temporalmente el sistema, realizar cambios en la infraestructura ni interrumpir la actividad de la empresa.