Commerzbank, una de las mayores entidades financieras de Europa con fuerte presencia internacional, ofrece a sus clientes servicios digitales innovadores basados en API. Desde el principio, el banco apostó por crear soluciones altamente reutilizables, empezando por sus operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete). Este enfoque sentó las bases de una arquitectura escalable y flexible, que facilitó la integración progresiva de API internas y externas en su ecosistema.

Sin embargo, en un contexto acelerado por la IA, Commerzbank comprendió que los enfoques tradicionales de seguridad por diseño ya no bastaban para mantener la confianza de los clientes ni responder a las crecientes exigencias de acceso seguro y fluido. La entidad ya aplicaba múltiples mecanismos sólidos, como el cumplimiento de los principios OWASP, definiciones de interfaces claras, políticas estrictas, modelos seguros de autenticación y pruebas de penetración periódicas. Aun así, ante el aumento de amenazas y complejidad, necesitaba una solución capaz de adaptarse en tiempo real.

Con ese fin, el banco se asoció con Akamai y Deloitte para implantar una capa dedicada de seguridad para API que reforzara su plataforma de gestión existente. Esta iniciativa permitió detectar anomalías, detectar API en la sombra no gestionadas y reforzar la gobernanza entre equipos, manteniendo al mismo tiempo la agilidad, el cumplimiento normativo y la capacidad de escalar de forma segura.