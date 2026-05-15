Godrej Industries Group es un conglomerado diversificado y estamos presentes en varios sectores. Estamos en el sector inmobiliario y en los productos de consumo. También en el sector financiero y prestamos servicio a aproximadamente 1100 millones de clientes en todo el mundo.



Buscamos constantemente un partner fiable que pueda ayudarnos en lo que respecta a nuestros requisitos de ciberseguridad. Y en este aspecto, creo que Akamai desempeña un papel muy, muy importante, porque ofrece un amplio marco de soluciones que están ahí, y eso es lo que tenemos en cuenta cuando interactuamos con cualquier partner. De las diversas soluciones de ciberseguridad que ofrece Akamai, actualmente utilizamos la microsegmentación de Guardicore.



Utilizamos soluciones WAF y estamos evaluando las soluciones de seguridad de API.



La microsegmentación es una de las áreas más importantes en lo que respecta a la arquitectura de ciberseguridad general. Esta es, por así decirlo, la última línea de defensa. En nuestro entorno, ya estábamos utilizando una solución específica durante los últimos tres años.



Pero descubrimos que había muchas interrupciones porque el tipo de nivel de detalle que Guardicore ofrece, no lo tiene ninguna otra solución en el mercado. Tan pronto como se implementa, entra en modo de protección, por lo que no hay que esperar para proteger la solución.



Y luego está la facilidad de uso. Nuestro propio equipo ha aprendido a utilizar la solución y ahora son los que la gestionan sin depender del fabricante original. Todos los desafíos que teníamos en cuanto a escalabilidad, y a obtener un análisis muy detallado del tráfico este-oeste, se resolvieron, y así es como la relación ha ido evolucionando a lo largo de los años.



En cuanto a la implementación del firewall de aplicaciones web (WAF), hasta ahora hemos protegido más de 300 aplicaciones. Si observamos el impacto del WAF y de Guardicore, así como de las distintas soluciones que estamos utilizando, se refleja en última instancia en el tiempo de actividad. Y, en este sentido, merece la pena ver los últimos seis o doce meses que lo hemos estado utilizando. No se ha producido ninguna interrupción en ninguna de nuestras aplicaciones, pese a los muchos intentos que se realizan continuamente.



Trabajamos constantemente con el equipo de Akamai y utilizamos un conjunto verdaderamente fiable de productos. Y, sobre todo, una relación muy cercana. Siempre que necesitamos contactar con alguien, todo el mundo está disponible y dispuesto a encontrar soluciones, a trabajar con nuestro equipo para resolver cualquier problema empresarial que tengamos.