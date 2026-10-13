Las diversas operaciones de SBI Holdings abarcan banca, valores, seguros, gestión de activos, capital de riesgo, criptoactivos y mucho más. Esa magnitud subió el listón para Terumasa Ura, director general de TI, que supervisa la estrategia de ciberseguridad del grupo y dirige el equipo de respuesta ante incidentes de seguridad informática (CSIRT). También contribuyó a los esfuerzos de política nacional en materia de ciberseguridad, analizando las tendencias que dieron forma a la estrategia defensiva de Japón.

​​Al mismo tiempo, las exigencias de las autoridades reguladoras intensificaron el sentido de urgencia. En los últimos años, la Agencia de Servicios Financieros ha estado presionando a las instituciones financieras para que reforzaran la seguridad en sus cadenas de suministro y mejoraran la resiliencia operativa, poniendo de manifiesto la necesidad de un enfoque más sólido y modernizado.

El CSIRT experimentó una creciente sensación de crisis: "La ciberseguridad siempre ha sido una prioridad para las instituciones financieras. Sin embargo, llegamos a un punto en el que el enfoque tradicional ya no era viable", explica Terumasa. Los incidentes de alto perfil ocurridos en Japón, entre los que se incluyen brechas de seguridad no detectadas durante mucho tiempo y sofisticados ataques "off-the-land", confirmaron que los modelos antiguos de solo prevención eran insuficientes.

En particular, el aumento de los métodos de ataque combinados basados en IA hizo esencial reforzar tanto la prevención como la detección rápida. "Basándonos en la premisa de Zero Trust, necesitábamos visualizar entornos completos, controlar procesos y buscar amenazas para poder prevenirlas, detectarlas y contenerlas", continúa.