チャットボット、セレブ、繰り返し狙われる被害者：暗号資産プレゼント詐欺がいまだに横行する理由

この数か月は、Smartsupp Live Chat サービスで詐欺キットが悪用されるケースが目立ってきています。これは、Web サイトの所有者が（ニセの）カスタマーサポートを提供しようとしていることを示し、ユーザーからの信頼を得ようとする手口です。たとえ被害者がこのサービスを利用しなくても、その存在を知ることで無意識に信頼が生まれます。最近では、サイト訪問者向けのタッチポイントとしてチャットボットやライブチャットを設置することが一般的になっているため、Tesla を名乗る組織が同様のものをサイトに設置していれば、怪しいと疑われない可能性が高くなります。標的の被害者が過去に正規のサイトを訪問した際、チャット機能が備わっているのを見たことがあれば、なおさらです。

このようなキットの中には、被害者がこれまでアクセスしたサイトの情報を攻撃者に送信するものもあります。これは、攻撃者が複数の詐欺を実行中で、「顧客ベースの構築」を進めていることを意味します。そうすることにより、被害者をまた別の詐欺で標的にしたり、被害者の情報を他の攻撃者に渡したりすることができるのです。また、複数の詐欺サイトを追跡して、最も利益の出やすいサイトを特定することもできます。このような詐欺は合法的なマーケティング慣行を模倣しているため、それと似た運用方法になるのも当然と言えます。