AIセキュリティソリューションは、AIが使用されている場所の可視化、AIアプリケーションとAPIの保護、モデルやデータへのアクセスの制御、悪性または異常なアクティビティの検知、AIシステムによる不正な行動の防止を行えなければ、効果的であるとは言えません。

AIセキュリティソリューションは、独立したコントロールプレーンを構築するのではなく、組織の既存のセキュリティアーキテクチャと統合されます。そのため、モデルに依存するソリューションであってはならず、ハイブリッド環境やオンプレミスシステムを含むデジタル資産全体を保護しなければなりません。

最後に、極めて効果的なAIセキュリティソリューションは、エッジでリアルタイムにインテリジェンスを収集するグローバルな分散型インフラによって支えられており、エッジでリアルタイムにセキュリティを適用でき、人間のセキュリティ専門知識を組み合わせて自動化されたシグナルを補完します。