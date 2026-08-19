振る舞いテレメトリーによるAIエージェントの特定

Webサイトを訪れる新たなトラフィックとして、人間のようにはマウスを動かさず、自律的にブラウザーを操作してタスクをこなす「AIエージェント」が急増しています。これらは従来のボットとも人間とも異なる振る舞いを見せるため、既存の検知手法が通用しません。本記事では、この「エージェント」トラフィックの実態を解き明かし、非常に少ない振る舞いデータ（テレメトリー）からそれらを高精度に見極めるための新しい検知アーキテクチャについて解説します。

Perplexity Comet、OpenAI Atlas、Claude Chrome Extensionといったツールは、「ボストン行きの300ドル以下の航空券を探して予約して」などの自然言語のプロンプトを受け取ると、自律的にWebをブラウジングしてタスクを完了します。人間がマウスを握ったり、ページを読んだりすることはありません。AIエージェントが人間に代わってサイト上をクリックし、文字を入力していきます。

このような自動化は「コントロールブラウザー」モードとも呼ばれ、従来のボットでも人間でもない新たなカテゴリーのWebトラフィックを生み出しています。Akamaiは、このトラフィックがテレメトリーレベルでどのような特徴を持つのか、そしてそれを識別できるのかを調査しました。

なお、本記事は2回シリーズの第1回として、概念実証（PoC）の取り組みを共有するもので、す。今後、より堅牢で本番環境に対応できる機能へと発展させる予定です（※OpenAIは私たちの調査完了後にAtlasの提供終了を発表しましたが、AIエージェントがどのようにブラウザーを制御し操作するかという本調査のインサイトは、依然として高い価値を持つと考えています）。