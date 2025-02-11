VPN アプライアンスに関する調査：研究者の道のり

ここ数年、VPN ソリューションには数多くの重大な脆弱性があり、攻撃者に野放し状態で悪用されてきました。 こうした脆弱性の中には悪用が非常に容易なものがあり、インターネットに露出されている VPN アプライアンスに対する RCE という壊滅的な影響を及ぼします。ネットワークに侵入すると、攻撃者はラテラルムーブメント（横方向に移動）を行い、機微な情報、知的財産、その他の価値の高い資産にアクセスできるようになります。

Akamai の研究者 Ori David は、VPN の脆弱性の初期の悪用に加え、Post-exploitation の手法も実証しました。VPN サーバーが侵害されると、攻撃者がネットワーク内の他の重要な資産を簡単に制御できるようになるおそれがあることを示しました。

残念ながら、VPN アプライアンスを調査しようとするセキュリティ研究者は、研究を開始するのに苦労しています。ファームウェアは必ずしも簡単に入手できるわけではなく、ベンダーが展開した暗号化メカニズムで保護されているからです。しかし、VPN アプライアンスは攻撃の主要なターゲットであるため、そのような保護を打開することは攻撃者にとって確かに価値があります。



本ブログ記事では、Fortinet の VPN ソリューションに関する研究のプロセスについて説明します。ファームウェアの入手、復号、デバッガーのセットアップ、最後に、脆弱性の捜索のプロセスを取り上げます。

この記事で取り上げている研究の一部は、目新しいものではありません。Optistream、Bishop Fox、Assetnote、Lexfo などが、FortiOS に関する優れた研究を行っています。 Akamai は、FortiOS の最新バージョンを使用し、それらの初期研究をアップデートしました。Fortinet は暗号化と復号の手法を頻繁に変更するため、デバイスの分析が困難だからです。