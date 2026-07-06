AkamaiはLayerXを買収し、あらゆるブラウザにエンドツーエンドのセキュリティとリアルタイムのAI利用制御を提供します。 詳細を見る
Akamai
ログイン
ログイン Close
Cloud Manager
クラウドコンピューティングサービスを管理する
ログイン Close
Control Center
セキュリティおよび配信サービスを管理する
Background

メールアドレスをご確認いただきありがとうございます

marketplace@akamai.com よりメールをお送りいたします。そのメール内に、Web Application Protector トライアルを始めるためのログイン認証情報が記載されています。

メールがお手元に届くまでの間、トライアルをご活用いただくために役立つ資料をご確認くだされば幸いです。

トライアルを始める前に

トライアルの設定を始めるために必要な情報についてご確認ください。

TechDocsを表示する

実装ガイド

実装ガイドの全文をお読みいただき、トライアルの設定方法をご理解ください。

TechDocsを表示する

企業がメディア配信に Akamai を選ぶ理由

Akamaiのクラウド・セキュリティ・サービスを利用することでお客様が得られたメリットに関するケーススタディをご覧ください。

お客様事例を読む