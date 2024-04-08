헬스케어 생태계에서 결제업체가 API 보안의 중추적인 역할을 하는 이유

탄력적인 헬스케어 기업은 API에 집중되는 공격을 방어할 수 있는 기능이 필요합니다. 강력한 API 보안 프로그램을 위한 4가지 전략 이정표를 확인하세요.