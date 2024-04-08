헬스케어 생태계에서 결제업체가 API 보안의 중추적인 역할을 하는 이유

임상 및 재무 데이터에 대한 강력한 접속 권한을 가진 결제업체는 헬스케어 생태계 전반에서 데이터 공유의 중심이며, 이러한 공유 과정에서 API(Application Programming Interface)에 대한 의존도가 점점 더 높아지고 있습니다. API는 공급업체, 결제업체, 환자, 그리고 전자 건강 기록 시스템, 의료 기기 회사, 건강 정보 교환과 같은 기타 써드파티 간에 데이터를 공유할 수 있게 해줍니다.

상호 운용성을 추구하면 환자 치료 및 재정적 성과를 개선할 수 있지만 주요 컴플라이언스 요구사항, 보안 고려사항과 같이 상충되는 측면도 있습니다. 사이버 범죄자와 애그리게이터는 이러한 기능을 공격하고 악용하며, 이로 인해 안전 및 개인정보 보호 문제가 발생할 수 있습니다.

결제업체의 경우 API를 이용한 공격은 공개 등록 및 청구 운영에 영향을 미치는 서비스 중단을 초래하고, 비용 부담이 큰 다운타임으로 이어지며, 브랜드 평판이 손상될 수 있습니다.

이 블로그 게시물에서는 API 공격과 관련된 위협 데이터 및 트렌드를 분석해 리스크의 정도를 파악하고 이를 방어하기 위한 모범 사례를 제시합니다.