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Carley Thornell

Carley Thornellの投稿

サイバー攻撃リスクの緩和に向けて、セグメンテーションをどこまで効果的に展開できているか

May 07, 2024Cheryl Chiodi,  Susan McReynolds,  Helder Ferrão,  and Carley Thornell

Akamaiはこのほど、グローバルなセキュリティ専門家から得た調査データの大規模な分析を完了し、セグメンテーションの現状に関する業界や地域別の傾向を明らかにしました。

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保険会社がヘルスケアエコシステムの API セキュリティにとって重要である理由

April 08, 2024Carley Thornell

ヘルスケア機関が耐障害性を確保するためには、API を狙った攻撃を防ぐ能力が必要です。強力な API セキュリティプログラムの 4 つの戦略マイルストーンをご確認ください。

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