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Noam Atias

노암 아티아스(Noam Atias)의 게시글

관찰된 악용: Ivanti Connect Secure - CVE-2023-46805 및 CVE-2024-21887

February 21, 2024Sam Tinklenberg 그리고 Noam Atias

잠재적인 사이버 위협 및 침입으로부터 보호하려면 Ivanti Connect Secure를 둘러싼 보안 조치를 이해하는 것이 필수적입니다.

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Ivanti 제품의 CVE-2024-22024 - XXE 취약점에 대해 관찰된 스캐닝 활동

February 14, 2024Sam Tinklenberg 그리고 Noam Atias

Ivanti가 발표한 주요 CVE는 상당한 관심을 끌었습니다. 이 게시물에서 취약점 공개 이후 밝혀진 인사이트와 스캐닝 활동을 확인하세요.

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